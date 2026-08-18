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Общество

Прокуратура взыскала с директора клининговой компании 23 млн рублей за дробление бизнеса

Общество 18.08.2026 15:58
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18.08.2026 15:58


В Волгоградской области прокуратура заставила через суд предпринимателя выплатить в бюджет 23 млн рублей. Коммерсант, занимающийся клинингом, был уличён в налоговых махинациях на миллионы рублей.

- Директор ООО «И-Волга» Виктор Родионов, являясь также единственным учредителем юридического лица, в период 2018-2020 гг. организовал противоправную схему дробления бизнеса и неправомерное использование льготной налоговой ставки, что привело к формированию задолженности перед бюджетом Российской Федерации в размере порядка 23 млн рублей, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Бизнесмену удалось избежать уголовной ответственности из-за истечения срока давности, однако прокуратура не могла простить ему ущерб, нанесённый бюджету.

Отметим, Кировский районный суд требования прокуратуры отклонил, однако Волгоградский областной суд встал на сторону надзорного ведомства. Отметим, решение уже вступило в силу.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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