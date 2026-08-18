



Остановлены поиски 78-летнего Сергея К., которого разыскивали больше недели. Как рассказал ИА «Высота 102» сын пенсионера Андрей, тело его отца нашли около 17-00 ч. 17 августа в степи за заброшенной военной частью в авиагородке в Кировском районе Волгограда.

Напомним, мужчина, страдающий провалами в памяти, пропал 8 августа. Около 11 часов утра он вышел из дома в бывшем авиагородке выбросить мусор и не вернулся. Позднее ведро с мусором нашли в контейнере. Сначала мужчину пытались самостоятельно найти родственники. Внимание родных сразу привлекла территория бывшей военной части, где базировались самолеты Качинского училища. Там ранее пенсионер работал в охране. Однажды в этом месте его уже находил сын. Однако на этот раз осмотр территории части не привел к результату.

Изначально родные и поисковики пошли по другому следу из-за сообщений, что якобы похожего мужчину видели сначала на остановке общественного транспорта, затем то в Кировском, то в Красноармейском районах. Однако эта информация не подтвердилась.



В эти дни волонтеры отряда Лиза Алерт вместе с родными пенсионера и полицейскими обследовали огромную территорию, проверили многочисленные версии. К сожалению, живым пропавшего найти не удалось.



Фото Лиза Алерт (архив)