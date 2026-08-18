Остановлены поиски 78-летнего Сергея К., которого разыскивали больше недели. Как рассказал ИА «Высота 102» сын пенсионера Андрей, тело его отца нашли около 17-00 ч. 17 августа в степи за заброшенной военной частью в авиагородке в Кировском районе Волгограда.
Изначально родные и поисковики пошли по другому следу из-за сообщений, что якобы похожего мужчину видели сначала на остановке общественного транспорта, затем то в Кировском, то в Красноармейском районах. Однако эта информация не подтвердилась.
В эти дни волонтеры отряда Лиза Алерт вместе с родными пенсионера и полицейскими обследовали огромную территорию, проверили многочисленные версии. К сожалению, живым пропавшего найти не удалось.
Фото Лиза Алерт (архив)