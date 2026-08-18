Главное

Юрий Седов освобождён от должности замгубернатора Волгоградской области В Волгограде внедрят резидентские парковочные разрешения: сколько стоит и кто сможет воспользоваться В Волгограде скончался омбудсмен Герой России Валерий Ростовщиков Силовики под Волгоградом искали пособников ВСУ и места сборки беспилотников Волгоградцам рассказали о новых направлениях магистратуры в ВолГУ

Актуально

«Буду вынужден писать президенту»: участник СВО требует защитить земли под Волгоградом от «новых фермеров»

«Хочу знать, кто убил моего Артура»: волжанка требует разобраться в загадочной гибели сына-бизнесмена

Беспредел как в 90-х: в Волгограде известный профессор пожаловался на месть УК после бунта собственников

Федеральные новости

Федеральные новости
 Вице-спикер Госдумы призвал сделать бесплатным первое высшее образование в России
Среднее профессиональное, специальное и первое высшее образование должны оставаться бесплатными для всех российских граждан. С таким заявлением, как сообщает ТАСС, выступил заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков в ходе IV...
Федеральные новости
 «Присылайте. Я найду им применение»: командир взвода БпЛА призвал власти отправлять на СВО нарушителей
В редакцию ИА «Живая Кубань» обратился военнослужащий с позывным Георг, командир взвода беспилотных летательных аппаратов. Он записал видеообращение к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, в котором выступил с нестандартной инициативой....
Расследования

«Нашли в степи»: 78-летний пропавший пенсионер обнаружен мертвым в Волгограде

Расследования 18.08.2026 16:27
0
18.08.2026 16:27


Остановлены поиски 78-летнего Сергея К., которого разыскивали больше недели. Как рассказал ИА «Высота 102» сын пенсионера Андрей, тело его отца нашли около 17-00 ч. 17 августа в степи за заброшенной военной частью в авиагородке в Кировском районе Волгограда. 

Напомним, мужчина, страдающий провалами в памяти, пропал 8 августа. Около 11 часов утра он вышел из дома в бывшем авиагородке  выбросить мусор и не вернулся. Позднее ведро с мусором нашли в контейнере. Сначала мужчину  пытались самостоятельно найти родственники. Внимание родных сразу привлекла территория бывшей военной части, где базировались самолеты Качинского училища. Там ранее пенсионер работал в охране. Однажды в этом месте  его уже находил сын. Однако на этот раз осмотр территории части не привел к результату. 

Изначально родные и поисковики пошли по другому следу из-за сообщений, что якобы похожего мужчину видели сначала на остановке общественного транспорта, затем  то в Кировском, то в Красноармейском районах. Однако эта информация не подтвердилась. 

В эти дни волонтеры отряда Лиза Алерт вместе с родными пенсионера и полицейскими  обследовали огромную территорию, проверили многочисленные версии. К сожалению, живым пропавшего  найти не удалось. 

Фото Лиза Алерт (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.08.2026 16:27
Расследования 18.08.2026 16:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2026 14:42
Расследования 18.08.2026 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2026 14:24
Расследования 18.08.2026 14:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2026 13:20
Расследования 18.08.2026 13:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2026 10:59
Расследования 18.08.2026 10:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2026 10:06
Расследования 17.08.2026 10:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2026 09:43
Расследования 17.08.2026 09:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2026 12:17
Расследования 16.08.2026 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2026 14:15
Расследования 14.08.2026 14:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2026 13:33
Расследования 14.08.2026 13:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2026 12:52
Расследования 14.08.2026 12:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2026 12:00
Расследования 14.08.2026 12:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2026 11:48
Расследования 14.08.2026 11:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2026 09:47
Расследования 14.08.2026 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.08.2026 16:03
Расследования 13.08.2026 16:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:48
Волгоградцы могут получить помощь военных психологов через ГосуслугиСмотреть фотографии
21:17
В Волгограде водителя Mercedes-Benz лишили прав за номер-«невидимку»Смотреть фотографии
21:01
Ловушки с феромонами показали количество вредителей в волгоградском лесуСмотреть фотографии
20:41
Волгоградские динамовцы на всероссийском уровне: борьба, характер и опытСмотреть фотографии
20:23
Тлеющая свалка четвертый день отравляет воздух под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:31
Администрацию Волгограда обязали возместить вред от загрязнения Григоровой балкиСмотреть фотографии
18:57
«Атаковала мужчину в поле»: гадюки покусали 8 волгоградцевСмотреть фотографии
18:54
Вице-спикер Госдумы призвал сделать бесплатным первое высшее образование в РоссииСмотреть фотографии
18:23
А другие подождут? Власти Волгограда вновь меняют новые остановки на пр. Ленина на новыеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
В Волгограде с первой попытки нашли подрядчика для ремонта моста через ВДСКСмотреть фотографии
17:16
Состоялся первый выпуск «Профессионалитета» при поддержке «Красного октября»Смотреть фотографии
16:59
В Волжском из-за кондиционера сгорели дача с машинойСмотреть фотографии
16:43
Гидрометцентр вновь предупредил волгоградцев о надвигающейся засухеСмотреть фотографии
16:27
«Нашли в степи»: 78-летний пропавший пенсионер обнаружен мертвым в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:58
Прокуратура взыскала с директора клининговой компании 23 млн рублей за дробление бизнесаСмотреть фотографии
15:56
Полувековые мозаики в Волгограде взяли под охрануСмотреть фотографии
15:04
Андрей Бочаров принял участие в совещании с полпредом президента в ЮФОСмотреть фотографии
15:02
8 видов доходов волгоградцев учтут при назначении семейной выплатыСмотреть фотографии
14:42
В Волгоградской области суд впервые проведет онлайн-заседание по делу об убийствеСмотреть фотографии
14:24
Облсуд второй раз отложил рассмотрение дела экс-главы Иловлинского районаСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде оцифруют вынесение штрафов за парковку на зелёных зонахСмотреть фотографии
14:13
На Ахтубе спасли волгоградца, выпавшего из лодкиСмотреть фотографии
13:20
В Волгограде обжаловано решение о прекращении уголовного дела экс-главы ГИБДД СтепановаСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области увеличили выпуск молоди осетра и стерлядиСмотреть фотографии
12:36
Коммунальщики спасли от проседания дорогу у элитного ЖК в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:02
«Ни поспать, ни отдохнуть»: низкочастотный гул оставил без сна жителей ВолжскогоСмотреть фотографии
12:01
На фестивале #ТриЧетыре представят 10 соревновательных направленийСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде 20 августа простятся с региональным омбудсменом Валерием РостовщиковымСмотреть фотографии
11:45
«Сады Придонья» поддержали Всероссийский марафон Ultra 100Смотреть фотографии
10:59
В Волгограде админ «Острова Свободы» Серенко предстанет перед судом 18 августаСмотреть фотографии
 