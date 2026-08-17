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Расследования

Виновник ДТП выплатит 700 тыс. рублей обездвиженной на 11 месяцев волгоградке

Расследования 17.08.2026 10:06
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17.08.2026 10:06


Более 700 тысяч рублей на лечение и за моральный вред обязали выплатить водителя, который летом прошлого года на машине без ОСАГО сбил женщину во Фролово Волгоградской области. 

Как сообщили во Фроловском городскому суде, в результате наезда «ВАЗ-21124» пешеход получила травмы средней тяжести в виде отека правого бедра и разрыва заднего мениска II степени.

В результате пострадавшая была прооперирована, а потом проходила длительную реабилитацию. Женщина 11 месяцев не могла самостоятельно передвигаться, вести привычный образ жизни, полноценно работать и заниматься повседневными делами.

Водителя за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло к таким последствиям, оштрафовали на 15 тысяч по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. В суде отметили, что виновник ДТП не предпринял попыток добровольно возместить ущерб, не принес извинений и не проявил участия в судьбе пострадавшей. 

По решению суда он должен выплатить женщине 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить судебные расходы и затраты на лечение. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 

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