«Атаковала мужчину в поле»: гадюки покусали 8 волгоградцев

В Волгоградской области за три месяца восемь человек пострадали от укусов гадюк. Большинство нападений этих ядовитых змей случились на природе, где жители стараются проводить теплые деньки.

По данным комитета здравоохранения региона, которые содержатся в ответе на запрос ИА «Высота 102», все пострадавшие были доставлены в больницу скорой медицинской помощи №25, где им оказали своевременную помощь. В настоящее время из восьми человек, которых покусали змеи, семеро уже выписаны. Еще один пострадавший проходит лечение от токсичного змеиного яда. Известно, что мужчину гадюка в буквальном смысле атаковала в поле.

– Мужчина работал в поле, когда его атаковала серая гадюка. Укус пришелся в предплечье. Сейчас пациент получает все необходимое лечение, его состояние стабильно. Мужчина уже готовится к выписке, – рассказали специалисты.

Как правило, змеи прячутся в высокой траве, на полях и у поваленных деревьев и могут представлять опасность.

Чем опасен яд гадюки?

Специалисты отмечают, что в особо тяжелых случаях может развиться некроз тканей.

– В случае нынешнего пациента отек и гематома затронули уже часть шеи, – рассказали врачи. – Важно отметить, что первые симптомы могут проявиться не сразу, но нарастают стремительно.

Примерно через час место укуса отекает, образуется выраженная гематома. У пострадавшего появляется тошнота, рвота, сильное головокружение и острая боль в месте укуса.

Важно! Нельзя накладывать жгут или пытаться отсасывать яд самостоятельно – это только ускоряет распространение токсинов или заносит инфекцию.

Что делать до приезда скорой?

– Нужно обездвижить конечность (зафиксируйте ее, как при переломе);

– Пить много воды маленькими глотками;

– По возможности принять антигистаминный (противоаллергический) препарат, если он есть под рукой;

– Надо снять кольца, браслеты и часы — отек может привести к нарушению кровообращения.

Если беда случилась, счет идет на минуты. Сразу звоните специалистам круглосуточного информационно-консультативного токсикологического центра 25-й больницы по телефону 8-903-377-88-11 или в скорую помощь.

Фото из архива V102.RU