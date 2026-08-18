



В Волгограде 18 августа в областном суде продолжится процесс по уголовному делу администратора телеграм-канала «Остров Свободы» Михаила Серенко. Как сообщает ИА «Высота 102», заседание стартует сегодня в 13.00 и будет проходить в закрытом режиме – на заседание СМИ и слушателей не допускают.

Напомним, что судебное следствие стартовало в Волгограде по делу Серенко 4 августа. Житель Волгограда, длительное время развивавший свой канал в Телеграм, обвиняется по ряду тяжких статей Уголовного Кодекса РФ, в числе которых вымогательство в особо крупном размере, реабилитация нацизма, распространение клеветы и порнографии, сексуальные домогательства. Все доказанные предварительным следствием эпизоды тянут, по оценке гособвинения, не менее чем на 15 лет заключения.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», сам Серенко признал вину во всех предъявленных ему эпизодах совершенных преступлений. Только по статье о распространении клеветы следователи отдела по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области доказали 19 эпизодов.

Примечательно, что некоторые СМИ, сочувствующие Серенко, продолжают публично его называть журналистом и политологом. На самом же деле, Серенко на протяжении последних лет зарабатывал на жизнь лишь тем, что вел канал в Телеграм, за деньги распространяя откровенную ложь, очерняя представителей власти, общественных деятелей и журналистов. Суммы, которые Серенко брал за свои «услуги», по версии следствия, исчисляются миллионами. Так, например, 6 млн рублей, по данным силовиков, он получил в результате вымогательства и инфотеррора совместно с блогером Ульяновым от крупного волгоградского предпринимателя. В настоящее время уголовное дело по этому эпизоду рассматривает Центральный районный суд Волгограда, а на скамье подсудимых – подельник Серенко Алексей Ульянов.