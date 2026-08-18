Гидрометцентр вновь предупредил волгоградцев о надвигающейся засухе





В Волгоградской области специалисты вновь опубликовали предупреждение о приближении очередной волны опасных метеорологических явлений. До конца рабочей недели в регион вернётся засуха. Из-за ненастья Гидрометцентром объявлен предпоследний оранжевый уровень погодной опасности.

Предупреждение будет действовать до 8:00 20 апреля. Атмосферная засуха ожидается по данным мониторинговых станций в Иловле и Палласовке. Кроме того, на территории последнего муниципалитета также фиксируется и почвенная засуха.

Отметим, на фоне жаркой, засушливой погоды оранжевый уровень погодной опасности объявлен в регионе также из-за экстремальной пожароопасности. Он будет действовать до 15:00 21 августа.

Фото из архива ИА «Высота 102»