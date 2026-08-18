



18 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в совещании под председательством полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова, посвящённого успехам субъектов в реализации федеральных проектов национального проекта «Молодежь и дети».

Представитель главы государства обратил внимание всех руководителей на сохраняющийся дефицит школьных мест. В среднем по ЮФО во вторую смену по-прежнему обучаются порядка 350 тыс. ребят. Переломить ситуацию должен помочь федеральный проект «Всё лучшее — детям». Волгоградская область в числе регионов-передовиков по модернизации учреждений образования и строительству новых.

- В настоящее время в регионе модернизируются 38 учреждений образования (в их числе объекты ремонта одно- и двухгодичного циклов), в Волгограде продолжается строительство новой школы на 1280 мест, - уточнили в пресс-службе администрации региона.

Также регион внедряет и передовые образовательные технологии. Так, в Волгоградской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет» работают девять образовательных направлений. С 1 сентября заработают ещё два: «Машиностроение» и «Клиническая и профилактическая медицина». В 2027 году начнёт работать образовательный кластер «Топливно-энергетический комплекс». Такой подход позволяет учитывать реальную кадровую потребность предприятий и вовлекать их в образовательный процесс.

Фото: администрация Волгоградской области