8 видов доходов волгоградцев учтут при назначении семейной выплаты





В отделении Соцфонда по Волгоградской области перечислили восемь видов доходов, которые учитываются для назначения ежегодной семейной выплаты.

К ним относятся:



доходы от трудовой деятельности, от оказания услуг в рамках гражданско-правового договора, авторские гонорары;



доходы от предпринимательства, включая доходы от деятельности крестьянско-фермерских хозяйств и частной практики;



пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, компенсации;



стипендии, алименты;



денежное довольствие военнослужащих, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, сотрудников силовых и приравненных к ним ведомств и др.;



доходы от банковских вкладов и операций с ценными бумагами, проценты по вкладам (остаткам на счетах) в банках;



доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;



доходы от выигрышей и полученные за рубежом.



Для назначения единой семейной выплаты в 2026 году учитываются доходы за 2025 год до вычета налогов, добавили в Соцфонде.



Напомним, ежегодная семейная выплата — это новая мера поддержки семей с двумя и более детьми, которая позволяет вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ). По сути, государство пересчитывает НДФЛ за предыдущий год по сниженной ставке (6% вместо 13%), а разницу возвращает одним платежом. Эту меру поддержки ввели в России в этом году.



