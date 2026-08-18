8 видов доходов волгоградцев учтут при назначении семейной выплаты

В отделении Соцфонда по Волгоградской области перечислили восемь видов доходов, которые учитываются для назначения ежегодной семейной выплаты.
К ним относятся:
доходы от трудовой деятельности, от оказания услуг в рамках гражданско-правового договора, авторские гонорары;
доходы от предпринимательства, включая доходы от деятельности крестьянско-фермерских хозяйств и частной практики;
пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, компенсации;
стипендии, алименты;
денежное довольствие военнослужащих, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, сотрудников силовых и приравненных к ним ведомств и др.;
доходы от банковских вкладов и операций с ценными бумагами, проценты по вкладам (остаткам на счетах) в банках;
доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;
доходы от выигрышей и полученные за рубежом.
Для назначения единой семейной выплаты в 2026 году учитываются доходы за 2025 год до вычета налогов, добавили в Соцфонде.
Напомним, ежегодная семейная выплата — это новая мера поддержки семей с двумя и более детьми, которая позволяет вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ). По сути, государство пересчитывает НДФЛ за предыдущий год по сниженной ставке (6% вместо 13%), а разницу возвращает одним платежом. Эту меру поддержки ввели в России в этом году.