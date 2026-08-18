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Транспорт

В Волгограде с первой попытки нашли подрядчика для ремонта моста через ВДСК

Транспорт 18.08.2026 18:11
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18.08.2026 18:11


В Волгограде сегодня, 18 августа, подведены итоги электронного конкурса по выбору подрядной организации, которая выполнит капитальный ремонт моста через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе.

По итогам конкурсной процедуры подрядчика удалось выбрать с первой попытки. Организация, название которой появится после заключения контракта, согласилась выполнить работы дешевле – за 625 миллионов рублей. Первоначальная цена закупки, напомним, была установлена в размере 735 миллионов. На конкурс было подано всего две заявки.  

Напомним, что проектной документацией предусмотрен целый перечень работ, который включает замену трамвайных путей, асфальтобетонного покрытия мостового полотна и подходов, защитного слоя бетона и гидроизоляции, деформационных швов. Планируется также усиление и ремонт пролетных строений, восстановление опорных частей и самих опор, ремонт конусов и подходов к мосту, замену парапетных ограждений и перил. Контракт должен быть исполнен в срок до 1 ноября 2028 года.

Мост через ВДСК последний раз ремонтировался в 2009 году. За это время на дорожном сооружении образовались многочисленные дефекты, требующие ремонта. На ситуацию с состоянием моста осенью прошлого года обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.

Скриншот Яндекс. Карты

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