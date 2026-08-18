



Власти Волгограда отрапортовали о старте очередного этапа обновления инфраструктуры общественного транспорта. Чиновники комитета городского хозяйства организовали замену современных павильонов, установленных несколько лет назад на проспекте Ленина в границах Краснооктябрьского и Тракторозаводском районов, на ещё более новые.





– Всего предстоит обновить 9 посадочных площадок. Согласно муниципальному контракту, обновлению подлежат остановки общественного транспорта по проспекту им. В.И.Ленина в границах улиц Штеменко и Тарифной: «Стадион Монолит», «Гимназия №14», «Площадь им. Германа Титова», «Больница Ильича», «Улица Тарифная» и «Автоцентр», – сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом старые-новые павильоны, на которые в преддверии Чемпионата Мира по футболу были потрачены миллионы, муниципалитет обещает не пускать на металлолом, а сохранить для последующей установки на неназванных территориях.

На текущий момент подрядчик уже демонтировал старое покрытие остановочных площадок. Ранее здесь были установлен каркас павильонов, начался монтаж дорогостоящих стеклянных панелей.

Напомним, в 2025 году городские чиновники уже выделяли из бюджета почти 50 млн рублей на замену 21 павильона на пр. Ленина и ул. Николая Отрады. В 2024 году новые остановки были демонтированы и заменены на аналогичные на ул. Краснознаменский, а весной 2026-го старые-новые павильоны были заменены на остановке «Улица Порт-Саида». Всего несколько недель назад произошла замена и на разворотом кольце Привокзальной площади.

При этом в областном центре по-прежнему часть остановочных площадок на оживлённых магистралях не обустроена вовсе. К примеру, на ул. Кирова остановка «Энергетический колледж» находится посреди парковочного кармана и пассажиры вынуждены садиться в общественный транспорт, лавируя между подъезжающими автомобилями. Неподалеку чиновники «нарисовали» остановку «Клиника №1» посреди зелёной зоны у дома №134, в результате чего посадка и высадка пассажиров во время непогоды осуществляется прямо в грязь. Здесь же отсутствует остановочный павильон и на посадочной площадке остановки «Магазин № 1».





Ожидают установки павильонов и жители микрорайона Ангарский, где прежние сооружения были снесены еще перед ЧМ-2018. На Раздольной, более того, волгоградцы 8 лет вынуждены ждать транспорт на разбитом фундаменте – до сих пор ни районные, ни городские власти не сподобились навести здесь порядок.





Отметим, ещё несколько лет назад прокуратура выносила представление, обязывающее власти обустроить остановки в Кировском районе Волгограда по всем правилам. В 2023 году Кировский районный суд поддержал требования надзорного ведомства, однако ни представление прокуратуры, ни решение суда до сих пор исполнены так и не были. На эти цели в муниципалитете не хватает средств.