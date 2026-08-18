Полувековые мозаики в Волгограде взяли под охрану

В Волгограде установлен предмет охраны шести мозаичным панно и барельефам, которые появились в послевоенном городе полвека назад. Знаменитые тематические композиции, выложенные из смальты, находятся в Центральном и Тракторозаводском районе. Они являются объектами культурного наследия регионального значения.

Как уточнили в облкультнаследие, предмет охраны установлен для мозаичных панно «Приглашение гостей» и «Труженики поймы», размещенных на стенах Центрального рынка. Еще два панно под названием «Завод-солдат» и «Завод-труженик» находятся на проходных бывшего тракторного завода.





Мозаичный барельеф «Мир вам» и панно «Волгоград-город-герой», которые также охраняются, находятся на фасадах строений по ул. Коммунистическая в районе бывшего туристического вокзала.

Большинство мозаик датируются 1973 – 1976 годами. И только одно панно – «Волгоград-город-герой» появилось в 1984 году.





Специалисты установили, что все эти работы имеют ценность и их необходимо сохранить для будущих поколений.

Фото из архива V102.RU