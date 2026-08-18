



В Ижевске завершились Всероссийские соревнования Общества «Динамо» – турнир, где спорт и служба идут рука об руку. Программа получилась по-настоящему насыщенной: спортсмены боролись за победы сразу в двух дисциплинах – легкоатлетическом кроссе и служебном двоеборье.





Волгоградскую организацию на турнире представляли сотрудники УФСИН России по Волгоградской области. Для них поездка в Ижевск стала возможностью помериться силами с лучшими динамовцами страны и проверить себя на фоне сильнейших соперников.

Уровень конкуренции был высоким. В кроссе на старт вышли 170 спортсменов – представители 29 региональных организаций «Динамо» и трёх сборных команд федеральных органов исполнительной власти. В служебном двоеборье за медали спорили 184 участника из 34 команд. Для сотрудников силовых ведомств такие старты – не просто про секунды и очки: это проверка выносливости, собранности и умения держать темп в условиях серьёзного давления.В легкоатлетическом кроссе волгоградская команда заняла 7‑е место в общекомандном зачёте – достойный результат при такой плотной конкуренции. В личном первенстве мужчины показали следующие результаты: 29‑е, 36‑е и 68‑е места. Среди женщин лучший результат – 33‑е место.Не менее напряжённой получилась борьба в служебном двоеборье, где важны и скорость, и точность. Здесь волгоградцы стали восьмыми в общекомандном зачёте. Особенно стоит отметить выступление одного из наших спортсменов: он занял 31‑е место, продемонстрировав результат на уровне мастера спорта. Это серьёзный ориентир и показатель того, что подготовка ведётся на высоком уровне.К сожалению, женская часть команды столкнулась с неприятной ситуацией: из‑за травмы одна из спортсменок не смогла выйти на старт. В спорте такие моменты – часть реальности: иногда главным достижением становится не место в протоколе, а умение собраться и сделать максимум из того, что возможно.Каждый старт – это не только борьба за места, но и проверка характера, возможность набраться опыта и увидеть свои сильные стороны и точки роста. Поздравляем волгоградских динамовцев с выступлением и желаем, чтобы следующий турнир стал для них ещё более успешным.