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Расследования

В Волгоградской области суд впервые проведет онлайн-заседание по делу об убийстве

Расследования 18.08.2026 14:42
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18.08.2026 14:42


Сегодня, 18 августа, в Волгоградской области впервые состоится онлайн-трансляция рассмотрения уголовного дела. Первопроходцем на пути цифровизации судебной системы станет Светлоярский районный суд, где начинается процесс над местным жителем, который расстрелял из ружья нового возлюбленного своей бывшей жены. 

Напомним, что тело 45-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено 23 апреля этого года на лестнице между четвертым и пятым этажами многоквартирного дома в рабочем поселке Светлый Яр. По подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний местный житель, который оказался бывшим мужем женщины, с которой проживал потерпевший. В СК заявили, что мотивом расправы стала ревность.

Установлено, что фигурант уголовного дела, находясь в наркотическом опьянении, взял из гаража незаконно хранящейся там обрез охотничьего ружья модели «ИЖ-58» 16-го калибра и поехал к бывшей супруге. Там он устроил скандал, а после словесной перепалки пять раз выстрелил из обреза в 45-летнего сожителя бывшей жены. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте. За содеянное подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы.

За открытым правосудием можно наблюдать по онлайн-трансляции из зала суда. Начало в 15:00 мск.

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