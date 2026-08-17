В Волгограде задержаны подозреваемые в коммерческом подкупе: видео





Следователи СУ СК России по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении трех местных жителей. Их подозревают в получении, передаче и посредничестве в коммерческом подкупе (п. «г» ч. 7 ст. 204, п. «в» ч. 3 ст. 204, п. «в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ) по имущественному делу.

По данным следствия, один из фигурантов, зная, что жена его знакомого занимает должность конкурсного управляющего на предприятии-банкроте, предложил сообщникам приобрести имущество компании без торгов по начальной цене.





Предприниматель приобрёл имущество на сумму более 1 млн рублей, после чего перепродал его по рыночной цене и получил прибыль свыше 500 тыс. рублей. Половину этой суммы он через посредника передал конкурсному управляющему в качестве вознаграждения за содействие.

В результате совместной работы следователей СКР и оперативников областного Главка МВД при силовой поддержке Росгвардии подозреваемые задержаны.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области