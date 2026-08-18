Тлеющая свалка четвертый день отравляет воздух под Волгоградом





Жители Калача-на-Дону Волгоградской области продолжают жаловаться на тлеющую свалку, которая уже несколько дней отравляет воздух не только в городе, но и в близлежащих населенных пунктах.

- Долго это будет продолжаться? Уже которую ночь подряд жгут эту проклятую свалку, в горле стоит запах помойной гари и прочей гадости!!! Вечером невозможно раскрыть окна!!! Сейчас на Октябрьской дым стоит! К кому обращаться????!! – негодуют жители в соцсетях.



Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», в Калаче-на-Дону с субботы тлеет свалка, расположенная за зверофермой. Как заявляли в администрации города, свалка – несанкционированная. Однако, утверждают люди, туда продолжают свозить отходы.



Жителей возмущает тот факт, что свалку никто не тушит, так как открытого огня нет. Но от этого людям не легче. Они вынуждены закрывать окна в квартирах, однако вонь все равно проникает в жилища.



Фото Калач-на-Дону город воинской славы VK.com



