Спорт

С возвращением, Илья! Нападающий Сафронов перешел в «Ротор» из «Сочи»

Спорт 22.12.2024 15:11
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22.12.2024 15:11


Радостную новость узнали сегодня болельщики «Ротора». В перерыве матча ветеранов сине-голубых и болельщиков, который проходил сегодня, 22 декабря, на «Динамо-Арене», на экране появился Илья Сафронов, который сообщил о своем возвращении в «Ротор». Трибуны встретили эту новость с восторгом. Информацию о переходе Ильи Сафронова в «Ротор» сегодня также опубликовали в ФК «Сочи», где футболист играл после ухода из волгоградского клуба.
Напомним, Илья Сафронов покинул «Ротор» летом этого года. Он сам изъявил желание уйти по окончании сезона, несмотря на сделанное ему предложение о продлении договора на улучшенных условиях. 26-летний крайний нападающий  присоединился к сине-голубым перед стартом сезона 22-23 и провел с тех пор 55 игр и забил 17 голов, оформив  14 результативных передач. Илья также отметился хет-триком во втором стыковом поединке против сибирского клуба и помог команде одержать важнейшую победу, что позволило волгоградцам попасть в Первую лигу.
Об уходе Сафронова в другой клуб очень сожалели болельщики.
В «Сочи» Илья сыграл в шестнадцати матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.
Фото ФК «Сочи» VK.com

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