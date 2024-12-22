С возвращением, Илья! Нападающий Сафронов перешел в «Ротор» из «Сочи»





Радостную новость узнали сегодня болельщики «Ротора». В перерыве матча ветеранов сине-голубых и болельщиков, который проходил сегодня, 22 декабря, на «Динамо-Арене», на экране появился Илья Сафронов, который сообщил о своем возвращении в «Ротор». Трибуны встретили эту новость с восторгом. Информацию о переходе Ильи Сафронова в «Ротор» сегодня также опубликовали в ФК «Сочи», где футболист играл после ухода из волгоградского клуба. Радостную новость узнали сегодня болельщики «Ротора». В перерыве матча ветеранов сине-голубых и болельщиков, который проходил сегодня, 22 декабря, на «Динамо-Арене», на экране появился Илья Сафронов, который сообщил о своем возвращении в «Ротор». Трибуны встретили эту новость с восторгом. Информацию о переходе Ильи Сафронова в «Ротор» сегодня также опубликовали в ФК «Сочи», где футболист играл после ухода из волгоградского клуба.

Напомним, Илья Сафронов покинул «Ротор» летом этого года. Он сам изъявил желание уйти по окончании сезона, несмотря на сделанное ему предложение о продлении договора на улучшенных условиях. 26-летний крайний нападающий присоединился к сине-голубым перед стартом сезона 22-23 и провел с тех пор 55 игр и забил 17 голов, оформив 14 результативных передач. Илья также отметился хет-триком во втором стыковом поединке против сибирского клуба и помог команде одержать важнейшую победу, что позволило волгоградцам попасть в Первую лигу. Напомним, Илья Сафронов покинул «Ротор» летом этого года. Он сам изъявил желание уйти по окончании сезона, несмотря на сделанное ему предложение о продлении договора на улучшенных условиях. 26-летний крайний нападающий присоединился к сине-голубым перед стартом сезона 22-23 и провел с тех пор 55 игр и забил 17 голов, оформив 14 результативных передач. Илья также отметился хет-триком во втором стыковом поединке против сибирского клуба и помог команде одержать важнейшую победу, что позволило волгоградцам попасть в Первую лигу.

Об уходе Сафронова в другой клуб очень сожалели болельщики.

Об уходе Сафронова в другой клуб очень сожалели болельщики.

В «Сочи» Илья сыграл в шестнадцати матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.