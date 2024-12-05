«Динамо-Синара» обыграло «Луч» на родной арене со счетом 35:26

Таким образом, «Динамо-Синара» после перерыва на матчи национальных сборных сразу же одержало третью домашнюю победу подряд, взяло реванш у московского клуба за поражение в столице в первом круге, заработало 11 очков и поднялось на 6-е место в Суперлиге. Родные стены, видимо, действительно, помогают динамовкам на данном этапе весьма интересного сезона в российском гандболе.

Таким образом, «Динамо-Синара» после перерыва на матчи национальных сборных сразу же одержало третью домашнюю победу подряд, взяло реванш у московского клуба за поражение в столице в первом круге, заработало 11 очков и поднялось на 6-е место в Суперлиге. Родные стены, видимо, действительно, помогают динамовкам на данном этапе весьма интересного сезона в российском гандболе.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Сегодня, 5 декабря, «Динамо-Синара» в очередном туре предварительного этапа женской Суперлиги одержало уверенную победу в противостоянии с московским «Лучом» - 35:26. Игра прошла на «Динамо Арене», передает V102.RU, и началась с минуты молчания в память о дикторе Юрии Кушнарёве, который вел домашние матчи волгоградских гандболисток.Первая пятиминутка поединка оказалась скупой на голы. Всего соперницы на этом отрезке забросили друг другу по мячу. «Луч» при этом вышел вперед, правда, ненадолго – сравняла Екатерина Долматова. Но затем у обеих команд временно разладились атакующие действия. Вратари обоих коллективов, как могли, спасали своих. Не подвела и голкипер бело-голубых Мария Дувакина, отразившая пару опасных бросков на старте матча.Только на 6-й минуте Виктория Турусина отличилась с пенальти и сделала счет 2:1 в пользу динамовок. После небольшого выравнивания игры москвички неожиданно оторвались от соперниц и даже повели с отрывом в два мяча. Однако сегодня «Синара» отлично справлялась с реализацией семиметровых. Если раньше в этом сезоне данный компонент у подопечных Евгения Дмитриева был не на самом высоком уровне, то сегодня девушки как-будто отыгрались за прошлые неудачи с пенальти. И на этот раз два попадания подряд с точки все той же Турусиной позволили волгоградкам сравнять счет.Решающей сегодня во многом стала концовка первой половины. «Луч» полностью ее провалил, а вот динамовки за последние 8 минут оформили 8 попаданий. Бело-голубые как-будто нащупали свою игру, стали чаще реализовывать и моменты с игры. На перерыв подшефные Дмитриева ушли, лидируя со счетом 16:10.После отдыха и возвращения на площадку хозяйки не расслабились и не позволили подобраться к себе на близкое расстояние. Начался тайм с реализации Виктории Турусиной, забросившей мяч с быстрого отрыва, отличилась вскоре и София Романенко в позиционном нападении. «Динамо», заработав солидное преимущество, доигрывало уже на правах лидера с уверенностью в конечном выигрыше. По итогам десятиминутки второй половины и после попадания Анастасии Шкитиной, ярко проведшей второй тайм, отрыв составлял уже 11 мячей. Даже взятый гостями незадолго до этого тайм-аут не сильно повлиял на расклад сил. «Лучу» удалось сократить отставание лишь до 9 мячей.Заключительный меткий бросок на последней минуте оформила Стефания Белолипецкая, установившая окончательный результат в пользу динамовского коллектива - 35:26. Свой весомый вклад в победу внесла голкипер Мария Дувакина, отразившая 7 мячей из 24 бросков, а также Виктория Турусина, ставшая лучшим игроком и бомбардиром «Синары» с показателем в 8 мячей. Анастасия Шкитина также выдала результативный поединок реализовав семь атак.