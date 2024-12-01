В России зафиксирован рост заболеваемости опасным видом пневмонии





В России зафиксирован рост заболеваемости микоплазменной пневмонией. Об этом сообщил газете «Известия» директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест»Дмитрий Буланов.

Как пояснил Буланов, в октябре-ноябре прошлого года заболеваемость опасным вирусом составляла 4,9% от общего числа обследованных, а на этот же период нынешнего года зафиксировано уже 19,6%. Чаще всего пневмонией болеют дети и взрослые с ослабленным иммунитетом.

- У пациентов сохраняется нормальная температура, а мокрота не выделяется. Выдать болезнь может только легкое покашливание, которое часто остается без внимания. Отсутствие лечения приводит к формированию фиброза легких, люди становятся уязвимы к любым другим инфекциям, - рассказал «Известиям» врач-пульмонолог Сергей Ложкин.

Для профилактики врачи советуют вакцинироваться от пневмококковой, гемофильной инфекции и гриппа, а также укреплять свой иммунитет и соблюдать правила гигиены.