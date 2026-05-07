В Волгограде врачи больницы №1 поставили на ноги 101 летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Чихаева. Фронтовик попал в медицинское учреждение с тяжёлым переломом правого бедра.

- Операция прошла успешно. Хирурги применили современный малотравматичный метод: без большого разреза, под контролем рентгена, кость была зафиксирована специальным металлическим гамма-штифтом. Такой подход позволил избежать значительной кровопотери, - сообщили в облкомздраве.

По информации медиков, ветеран сейчас находится в стабильном состоянии. Ему предстоит продолжить лечение амбулаторно.

Отметим, Иван Дмитриевич был призван на фронт в 1942 году. Воевал на Воронежском направлении, был ранен. После лечения попал во взвод разведчиков. Участвовал в операциях по освобождению Украины и Польши. После разгрома немецко-фашистских войск посвятил жизнь работе в сельскохозяйственном секторе.

