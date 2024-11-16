Семь ключевых игроков сборной Сирии не приедут в Волгоград

Сборная Сирии на товарищеский матч с Россией 19 ноября выйдет без семи основных футболистов, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.
В Федерации футбола Сирии рассказали, что состав национальной команды на предстоящий международный поединок будет не оптимальным.
- Город прекрасен, несмотря на холодную погоду, и прием хороший, но приехали не все основные игроки. В Россию прибыли 23 футболиста, больше никто не приедет. Семь ключевых игроков будут отсутствовать по разным причинам, включая травмы. Мы ожидаем, что на матче будут болельщики сборной Сирии, но не в большом количестве,- заявили в пресс-службе сборной Сирии.
Напомним, что товарищеская встреча между сборными России и Сирии пройдет на «Волгоград Арене» 19 ноября и начнется в 19-30 ч. Перед игрой в 18-00 ч. стартует автограф-сессия с участием известных в прошлом футболистов — Евгения Алдонина, Валерия Есипова, Павла Погребняка и Дениса Глушакова. Отметим, накануне, 15 ноября, подопечные Валерия Карпина в первом контрольном поединке в Краснодаре разгромили сборную Брунея со счетом 11:0. Эта победа оказалось рекордной для нашей сборной за всю ее историю. Напомним, в прошлом году в Волгограде российские футболисты крупно обыграли сборную Кубы — 8:0.