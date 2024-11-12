Спорт

Волгоградская гандболистка Анастасия Шкитина вызвана в сборную России на матчи с Беларусью

Спорт 12.11.2024 12:02
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12.11.2024 12:02


Гандболистка «Динамо-Синары» Анастасия Шкитина накануне, 11 ноября, получила вызов в сборную России на предстоящий тренировочный сбор, сообщает V102.RU.

18 ноября наша национальная команда начнет занятия на базе в подмосковном Новогорске, а затем отправится в Минск, где 26 и 27 ноября проведет два товарищеских матча против соперниц из Беларуси. На этот раз главному тренеру сборной России Людмиле Бодниевой удалось собрать практически сильнейший состав, который будет состоять из 19 гандболисток. В их числе, например, уроженка Волгограда и олимпийская чемпионка Анна Вяхирева, сейчас выступающая за «Брест» в чемпионате Франции.

В список лучших гандболисток страны на данный момент, в котором также есть несколько экс-представителей волгоградского клуба, заслуженно попала и Шкитина. Анастасия на позиции правой крайней в «Динамо-Синаре» очень ярко проводит нынешний сезон, забросив 66 мячей в чемпионате страны. 27-летняя спортсменка делит первое место в списке бомбардиров женской Суперлиги вместе с Кристиной Бельчиковой из  подмосковной «Звезды».

Людмила Бодниева в интервью пресс-службе Федерации гандбола России прокомментировала свой выбор на товарищеские матчи с командой Беларуси.

- Практически три года мы не собирались в оптимальном составе. Причина понятна – отсутствие официальных матчей. Учитывая специфику текущей ситуации, мы ставили цель – расширить список кандидатов в сборную. Считаю, что выполняем ее достаточно успешно. При этом все равно думали о том, чтобы пригласить в команду всех сильнейших. Именно сейчас, когда в рамках сбора запланированы товарищеские матчи, предоставилась такая возможность. Жаль, что эти игры пройдут не в России, но согласно договоренности мы поочередно меняемся домашними площадками с командой Беларуси, - рассказала специалист.

Полностью состав сборной России на предстоящий сбор выглядит следующим образом:

Вратари: Анна Верещак (ЦСКА), Анастасия Казьменко («Ростов-Дон»), Анастасия Рябцева («Астраханочка»).

Левые крайние: Марианна Егорова («Звезда»), Юлия Козаченко (ЦСКА).

Правые крайние: Анна Кайнарова («Астраханочка»), Анастасия Шкитина («Динамо-Синара»).

Линейные: Ксения Закордонская («Луч»), Анастасия Илларионова, Виктория Шамановская (обе – ЦСКА).

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Брест», Франция), Валерия Маслова («Ференцварош», Венгрия), Антонина Санталова (ЦСКА).

Левые полусредние: Наталья Никитина («Черноморочка»), Варвара Семина (ЦСКА), Дарья Стаценко («Ростов-Дон»).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева («Ференцварош», Венгрия), Ксения Ильина («Астраханочка»), Валерия Кирдяшева («Глория Бистрица», Румыния).

Напомним, что 16 ноября в очередном туре женской Суперлиги «Динамо-Синара» на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой». После этого матча в чемпионате наступит пауза, связанная с поединками национальных сборных.

Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com

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