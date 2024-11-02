Сборная России сыграет в Волгограде во второй раз за последний год. Организаторы в день встречи для болельщиков приготовили развлекательную программу в стиле арабских сказок — предматчевое шоу. Кроме того, будут организованы концертные номера, автограф-сессии знаменитых футболистов и розыгрыши призов. Стоимость билетов в открытой продаже - от 500 рублей.
РФС отдельно отмечает, что детям, возраст которых не превышает пяти лет включительно, не требуются входные билеты для доступа на стадион. Но при условии, что они проходят на стадион в сопровождении зрителей, являющихся их близкими родственниками, а также не занимают индивидуальные зрительские места. Заявки на посещение матча для маломобильных групп населения необходимо направлять на электронную почту mgn@rfs.ru до 16 ноября включительно.
Напомним, в товарищеском поединке сборной России против сборной Кубы 20 ноября 2023 года «Волгоград Арена» собрала аудиторию в 40 706 зрителей.