



Сегодня, 2 ноября, официально открылась продажа билетов на товарищеский матч сборных России и Сирии, который состоится 19 ноября и начнется в 19-30 ч. на «Волгоград Арене». Как сообщает V102.RU, со ссылкой на Российский футбольный союз, купить билеты можно только на сайте официального билетного партнёра РФС – Кассир.ру.

Сборная России сыграет в Волгограде во второй раз за последний год. Организаторы в день встречи для болельщиков приготовили развлекательную программу в стиле арабских сказок — предматчевое шоу. Кроме того, будут организованы концертные номера, автограф-сессии знаменитых футболистов и розыгрыши призов. Стоимость билетов в открытой продаже - от 500 рублей.РФС отдельно отмечает, что детям, возраст которых не превышает пяти лет включительно, не требуются входные билеты для доступа на стадион. Но при условии, что они проходят на стадион в сопровождении зрителей, являющихся их близкими родственниками, а также не занимают индивидуальные зрительские места. Заявки на посещение матча для маломобильных групп населения необходимо направлять на электронную почту mgn@rfs.ru до 16 ноября включительно.Напомним, в товарищеском поединке сборной России против сборной Кубы 20 ноября 2023 года «Волгоград Арена» собрала аудиторию в 40 706 зрителей.