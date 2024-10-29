Виновный в гибели рабочего на песчаном карьере под Волгоградом получил условный срок

Дубовский районный суд Волгоградской области вынес приговор 41-летнему фигуранту уголовного дела о страшной гибели рабочего на песчаном карьере, которого намотало на конвейер, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, за нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека, подсудимого приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также он должен выплатить 2 миллиона рублей компенсации морального вреда 2-летнему сыну погибшего.





Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела, который является физическим лицом, 22 апреля этого года без заключения трудового договора допустил 28-летнего жителя хутора Песковатка до работ по уборке территории песчаного карьера. Обучение по охране труда с работником не проводилось. На производстве использовались ленточные конвейеры для очистки песка от примесей, которые не были огорожены. Ранее сообщалось, что мужчина решил очистить конвейер и его руку зажало в механизме. С тяжелейшими травмами мужчину доставили в больницу, где он скончался.

- Следствием бездействия фигуранта уголовного дела явилось получение сотрудником травмы на производстве, в результате которой наступила его смерть, - сказала Черединина.

Свою вину мужчина полностью признал. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: прокуратуры Волгоградской области