Следователи возбудили уголовное дело после смертельного происшествия в песчаном карьере в Волгоградской области, где несовместимые с жизнью травмы получил 27-летний рабочий, сообщили V102.RU в СУ СКР по региону.

Установлено, что несчастный случай произошел еще 22 апреля текущего гона в песчаном карьере недалеко от села Песковатка Дубовского района. Мужчина попытался вычистить оборудование для очистки песка от скопившейся глины.

- В ходе очистки оборудования правая рука работника оказалась заблокированной между барабаном и ленточным конвейером, в результате чего мужчина получил тяжелые травмы, с которыми был госпитализирован в медицинское учреждение. Несмотря на оказание помощи, на следующий день потерпевший скончался, - сообщили в следственном органе.

Ранее сообщалось, что мужчина находился рядом с транспортером, куда затянуло его руку.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за соблюдение техники безопасности.

Фото: архив V102.RU