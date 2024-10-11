Ведущему волгоградскому информационному агентству «Высота 102» - 18!

Сегодня, 11 октября, информационному агентству «Высота 102» исполняется 18 лет!

Сотни тысяч информаций, репортажей и расследований увидели и прочитали наши читатели за эти годы. И порой они даже не могли себе представить, какой ценой, с каким риском добывались эти новости.

Один из главных секретов «Высоты 102» заключается в людях, которые здесь работали и продолжают работать. Сразу скажем – случайные у нас не задерживались никогда. Потому что нужно не просто работать на «Высоте 102», «Высоту 102» надо любить и гордиться своим делом. Именно такими были и есть наши журналисты.

Сотрудники нашей редакции никогда не пройдут мимо несправедливости и всегда откликнутся на призыв о помощи. Неслучайно журналисты «Высоты 102» становились неоднократными победителями российского конкурса «Правда и справедливость», проводимого Общероссийским Народным фронтом. На счету наших сотрудников немало и других наград, о которых мы рассказывали неоднократно. И есть безусловный авторитет, который можно заслужить лишь каждодневным честным трудом.

Неравнодушие, участие, милосердие – без этих качеств невозможно ежедневное общение с нашими читателями, которые зачастую обращаются в редакцию уже от отчаяния. Несчетное количество раз журналисты помогали волгоградцам добиться от управляющих компаний ремонта текущих годами крыш и неработающих лифтов, от чиновников – ликвидации стихийных, но хронических свалок, реанимации закрытых маршруток, реконструкции разрушенных водоводов, разбитых дорог, а от ресурсоснабжающих организаций и судебных приставов –возвращения незаконно списанных со счетов денег.

Главной наградой для нас была и остается реакция на такие ситуации силовых ведомств и даже возбуждение уголовных дел.

Как, например, в случае незрячей жительницей Котово Ольгой Соловьевой, которую чиновники несколько раз цинично выкидывали из жилищной очереди. Ее история после наших публикаций заинтересовала следователей СУ СК по Волгоградской области, которые завели уголовное дело. Чиновники также оперативно нашли средства на ремонт памятника воинам, погибших во время Великой Отечественной войны в селе Гуселка Камышинского района после выхода публикации, в которой рассказывалось о разрушении мемориала.

А мошенницу Оксану Василенко, которая занималась бессовестным обманом пенсионеров, заплативших ей за ортопедические матрасы, но так и не получивших товар, спустя пару лет после выхода первой статьи об аферистке и благодаря вмешательству прокуратуры и полиции суд приговорил к реальному сроку лишения свободы. Приговор выслушал и мебельщик Бородавко, также кинувший не один десяток клиентов, которые рассказали о проделках предпринимателя «Высоте 102».

Уголовным делом закончилась и история с воровством при ремонте улицы Дачная в Котово, чему было посвящено еще одно расследование «Высота 102». Построенная за 31 миллион рублей дорога развалилась уже через пару месяцев после ввода в эксплуатацию. Бывший мэр Котово Сергей Лесниченко, который подписал акты приема безобразной дороги, теперь является подсудимым по этому делу и уже в ближайшее время выслушает приговор.

Журналисты радовались и за волгоградца Александра Скрипкина, имеющего проблемы со здоровьем, которого ошибочно мобилизовали осенью 2022 года. Его упорно признавали годным для прохождения службы, несмотря на наличие тяжелой черепно-мозговой травмы. После публикации «Высоты 102» в дело вмешалась военная прокуратура, которая признала незаконным решение ВВК.

Вместе с жителями заполотновской части поселка Горьковский Советского района Волгограда мы радовались победе, которую им удалось одержать в споре с ОАО «РЖД», планировавшим отрезать от цивилизации несколько тысяч живущих здесь людей. Совместно с Волгоградской транспортной прокуратуры мы занимались проблемой жителей поселка, пока не было принято решение суда, обязавшее «РЖД» обеспечить транспортную доступность этой части населенного пункта.

К сожалению, не всегда борьба жителей за свои права приводит к торжеству справедливости. Так, это пока не получается у жителей рабочего поселка Новониколаевский, которые не первый год сражаются за закрытие асфальто-битумной установки, отравляющую их существование. Не удалось даже после вмешательства главы СК РФ Александра Бастрыкина обязать чиновников построить дорогу с твердым покрытием в хутор Караичевский Нехаевского района. Но мы, как и герои наших публикаций, не собираемся опускать руки. И будем продолжать делать свою работу – информировать, расследовать, побуждать и помогать.

И да. Несмотря на ворох проблем, который изо дня в день мы разгребаем вместе с волгоградцами, мы все же стараемся как можно чаще радовать читателей позитивом, который зачастую находим в них же самих. Журналисты «Высоты 102» убеждены, что Волгоградская область полна интересными людьми, личные истории которых могут реально вдохновлять, радовать и даже заставлять восхищаться. К таким, безусловно, мы причисляем Дмитрия Бескровного, Владислава Фролова, Костю Федотова, Юлию Завьялову и многих-многих других, о ком уже рассказали или только планируем.

Возраст «совершеннолетия» коллектив редакции встретит, как обычно, – в рабочем ритме. Мы искренне благодарим читателей за доверие и интерес к нашим публикациям!

Оставайтесь на Высоте! Пишите нам и звоните. Мы полны сил! Нам ведь – всего 18!