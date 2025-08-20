Транспорт

От Аллеи Героев до ул. 7-й Гвардейской: в центре Волгограда появится ещё 40 платных парковок

Транспорт 20.08.2025 11:14
0
20.08.2025 11:14


В ближайшие месяцы волгоградских автолюбителей ожидает вторая волна расширения платного парковочного пространства. 19 августа мэрия опубликовала проект постановления главы города о введении новых правил для парковки автомобилей на 10 центральных улицах, где будут созданы 40 платных стоянок.

Коммерциализированы будут отдельные участки Нулевой продольной, Набережной 62-й Армии, пр. им. В.И. Ленина, ул. 13-й Гвардейской, ул. им. Гагарина, ул. Коммунистической, ул. Мира, ул. Порт-Саида, ул. Симбирцева, ул. Пражской.

- Проектом постановления предусмотрено расширение перечня платных парковок на 858 машиномест (из которых 100 парковочных мест будет приспособлено для использования инвалидами), - говорится в пояснительной записке к документу.

В документе также подчёркивается, что создаваемые зоны платных парковок якобы не затрагивают зоны многоквартирной застройки. Кроме того, муниципалитетом подчёркивается, что нововведение позволит пополнить муниципальную казну доходами от оплаты за пользование парковочными местами, а также штрафами.


Согласно проекту постановления, платной станет парковка на следующих территориях

Набережная 62-й Армии и прилегающие территории

Участок на набережной 62-й Армии

  • от ул. Калинина до наб. 62-й Армии (чётная сторона, со стороны Волги): д. 6
  • от ул. Калинина до наб. 62-й Армии (чётная сторона, со стороны Волги): д. 6/2, 8/2, 6
  • от ул. Калинина до наб. 62-й Армии (нечётная сторона, со стороны ж/д): д. 6А

Проезд на набережной 62-й Армии

  • от пересечения с ул. Краснознаменской до кольцевого пересечения с дорогой от ул. Калинина (чётная сторона, со стороны Волги): д. 6/2, 8/2, 6
  • местный проезд в границах от дороги (ул. Калинина) до наб. 62-й Армии (чётная сторона, со стороны Волги): д. 4, 6, 6А

Проспект имени В.И. Ленина

Участок от ул. 13-й Гвардейской до ул. им. Наумова (пл. Ленина)

  • нечётная сторона (со стороны ж/д): д. 31
  • чётная сторона (островок): д. 31
  • чётная сторона: д. 31А

Участок от ул. им. Наумова до ул. Пражской

  • нечётная сторона (со стороны ж/д): д. 33, 35; ул. им. Наумова, 10
  • чётная сторона (со стороны Волги): д. 38, 38Б

Участок от ул. Пражской до ул. 7-й Гвардейской

  • Нечётная сторона (со стороны ж/д): д. 37
  • Чётная сторона (со стороны Волги): д. 44, 46, 46Д, 48

Улица 13-й Гвардейской

Участок от ул. Коммунистической до пр. Ленина

  • чётная сторона: д. 10, 12, 12А; ул. Коммунистическая, 40; пр. Ленина, 31, 31А

Улица имени Гагарина

Участок от ул. Коммунистической до пр. Ленина

  • чётная сторона: д. 12, 14

Участок от ул. Коммунистической до ул. Мира

  • нечётная сторона: ул. Коммунистическая, 32; ул. Мира, 21

Участок от ул. Мира до пр. Ленина

  • нечётная сторона: д. 9; ул. Мира, 26

Бульварная часть пр. Ленина

  • обе стороны: пр. Ленина, 22

Улица Коммунистическая

Участок от ул. Комсомольской до ул. Порт-Саида

  • чётная сторона (со стороны Волги): д. 18А, 24; ул. Порт-Саида, 17
  • нечётная сторона (со стороны ж/д): д. 11

Участок от ул. Порт-Саида до ул. Гагарина

  • нечётная сторона (со стороны ж/д): д. 17, 19

Участок от ул. Гагарина до входа в д. 36

  • нечётная сторона (со стороны ж/д): д. 19Д, 21

Участок от входа в д. 36 до ул. 13-й Гвардейской

  • нечётная сторона (со стороны ж/д): д. 21, 21А, 23
  • чётная сторона (со стороны Волги): д. 38

Участок от ул. 13-й Гвардейской до ул. Пражской

  • чётная сторона (со стороны Волги): д. 40

Участок от ул. Пражской до ул. 7-й Гвардейской

  • нечётная сторона (со стороны ж/д): д. 16А, 19А
  • чётная сторона (со стороны Волги): д. 60, 62, 64

Улица Мира

Участок от ул. Комсомольской до ул. Симбирцева

  • чётная сторона (со стороны Волги): д. 20

Участок от ул. Комсомольской до ул. им. Желябова

  • нечётная сторона (со стороны ж/д): д. 13

Участок от ул. им. Желябова до ул. Порт-Саида

  • нечётная сторона (со стороны ж/д): д. 15

Участок от ул. Симбирцева до ул. Порт-Саида

  • чётная сторона (со стороны Волги): д. 15

Участок от ул. Порт-Саида до ул. Мира

  • нечётная сторона (со стороны ж/д): д. 17, 19, 21

Улица Порт-Саида

Участок от ул. Коммунистической до ул. Мира

  • нечётная сторона: д. 17; ул. Мира, 15
  • чётная сторона: д. 18; ул. Коммунистическая, 28А

Участок от ул. Мира до пр. Ленина

  • нечётная сторона: д. 11, 11А

Бульварная часть пр. Ленина

  • обе стороны: пр. Ленина, 20

Улица Симбирцева

Участок от ул. Мира до пр. Ленина

  • обе стороны: ул. Мира, 20; ул. Комсомольская, 10; ул. Симбирцева, 2

Улица Пражская

Участок от ул. Коммунальной до ул. Коммунистической

  • нечётная сторона: д. 19, 21

Участок от ул. Коммунистической до пр. Ленина

  • нечётная сторона: д. 13, 15
  • чётная сторона: пр. Ленина, 37.

Отметим, сроки введения платного режима парковок на новых улицах постановлением предписывается определить департаменту городского хозяйства администрации Волгограда. Это уже четвертая волна расширения платных парковок в региональном центре. В мае 2024 года заработала первая платная парковка на Привокзальной площади. В августе 2024 года платные стоянки появились еще на семи центральных улицах. Весной 2025 года режим платной парковки был распространен еще на 15 улиц.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
20.08.2025 12:44
Транспорт 20.08.2025 12:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 08:19
Транспорт 20.08.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 07:37
Транспорт 20.08.2025 07:37
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 05:24
Транспорт 20.08.2025 05:24
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.08.2025 08:27
Транспорт 19.08.2025 08:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.08.2025 16:36
Транспорт 18.08.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.08.2025 12:05
Транспорт 17.08.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.08.2025 10:26
Транспорт 15.08.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.08.2025 13:22
Транспорт 13.08.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.08.2025 10:33
Транспорт 13.08.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.08.2025 08:34
Транспорт 13.08.2025 08:34
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.08.2025 16:58
Транспорт 11.08.2025 16:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.08.2025 09:38
Транспорт 11.08.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.08.2025 20:15
Транспорт 08.08.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.08.2025 17:57
Транспорт 08.08.2025 17:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:44
Андрей Бочаров пообещал Волжскому современный транспорт с федеральной поддержкойСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской области прощаются с 46-летним мотострелком Василием ЛандышевымСмотреть фотографии
12:37
Молодые кадры в деле: на ЕвроХим-ВолгаКалии студенты проходят летнюю производственную практикуСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом суд восстановил в должности уволенную начальницу в РосреестреСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом суд дал 8-летнюю отсрочку чиновнице-взяточницеСмотреть фотографии
11:17
Судья в почетной отставке скоропостижно скончался под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:14
От Аллеи Героев до ул. 7-й Гвардейской: в центре Волгограда появится ещё 40 платных парковокСмотреть фотографии
11:07
Билайн сообщил о готовности к старту предзаказа новинок от AppleСмотреть фотографии
11:03
Волгоградцев 20 августа оповестят о ЧС по радио и ТВСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом владелец Audi Q5 остался без колес из-за 1460 штрафов ГИБДДСмотреть фотографии
09:50
Мотоциклист разбился насмерть в ДТП с фурой в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Китайская Magic Fun превратит 120-метровое колесо обозрения в Волгограде в огромный видеоэкранСмотреть фотографииCмотреть видео
08:53
Под Волгоградом бездомному рецидивисту на тракторе не удалось удрать от полицииСмотреть фотографии
08:34
Волгоградку оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную прописку родных из АрменииСмотреть фотографии
08:19
На очереди автобусы и трамваи? В Волгограде маршрутка №174 поднимет расценки до 100 рублейСмотреть фотографии
07:37
В Волгограде с 1 сентября в два раза увеличат количество рейсов автобуса №68Смотреть фотографии
07:02
Владельца 95 га земли под Волгоградом накажут за выращивание заменителя кофеСмотреть фотографии
06:29
Согласовали, но не санкционировали? В Рудне за 5,3 млн рублей ликвидируют свалку у реки ЩелканСмотреть фотографии
05:24
Росавиация сняла запрет на работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
21:32
Сорванную июльским ураганом крышу восстанавливают в школе под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:09
Хирурги спасли волгоградца, воткнувшегося головой в дно водоемаСмотреть фотографии
20:21
Цены на первичку в Волгограде начали нехотя снижатьсяСмотреть фотографии
19:44
Больше половины опрошенных волгоградцев не готовы тратиться на подарки учителямСмотреть фотографии
19:16
Охранникам клуба Gatsby, избившим волгоградца, ужесточили приговорСмотреть фотографии
18:38
«Такого до нас ещё не делал никто»: организатор Дня поля Павел Чердынцев – в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:29
«Попасть в десятку»: в Волгограде проходит Кубок России по стрельбе из арбалетаСмотреть фотографии
17:10
Количество контрольных работ в школах Волгограда сократят с 1 сентябряСмотреть фотографии
16:35
На юге Волгограда демонтировали павильон с фейерверкамиСмотреть фотографии
16:35
В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифомСмотреть фотографии
15:08
С точностью до бита: число проверок скорости в сервисе QMS превысило 1 миллионСмотреть фотографии
 