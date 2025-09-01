В Волгограде 2-6 сентября будет запрещен проезд автотранспорта по некоторым улицам в Центральном районе в связи с проведением молодежного фестиваля #ТриЧетыре и празднованием Дня города. Об этом V102.RU сообщили в мэрии.

Пешеходными с 10.00 мск 2 сентября по 10.00 мск 8 сентября станет улица им. Чуйкова в границах улиц Краснознаменской и Комсомольской.

С 08.00 мск 4 сентября до 24.00 мск 6 сентября на улице Чуйкова будет расширен запрет на движение автотранспорта вплоть до ул. 13-й Гвардейской.

С 22.00 мск 4 сентября по 23.00 мск 6 сентября свободной от автомобилей станет улица Советская в границах от улицы Краснознаменской до улицы Порт-Саида.

С 22.00 мск 4 сентября до 15.00 мск 7 сентября пешеходный режим будет действовать на Нулевой продольной магистрали от ул. Калинина до ул. 7-й Гвардейской и на прилегающих к ней участках улиц Краснознаменской и Комсомольской.





Также с 22.00 мск 5 сентября до 24.00 мск 6 сентября движение, остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы им. Чуйкова в границах улиц Наумова и Пражской будет ограничена.

Еще одна пешеходная зона будет действовать с 20.00 мск 5 сентября до 09.30 мск 6 сентября по улицам: Мира (от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской), Володарского (от пр. им. В.И. Ленина до ул. Коммунистической), Гоголя (от ул. Мира до ул. Коммунистической), Ленина (от пр. им. В.И. Ленина до ул. Мира), Аллее Героев (от пр. им. В.И. Ленина до ул. Мира).

Схема администрации Волгограда / t.me

Фото из архива V102.RU