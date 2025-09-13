Губернатор Андрей Бочаров сообщил об отражении атаки БПЛА на Волгоградскую область

13 сентября Волгоградская область подверглась массовому налёту ударных БПЛА. По информации губернатора Андрея Бочарова, дежурными расчётами ПВО атака была отбита. Благодаря военным удалось избежать серьёзных разрушений и пострадавших среди населения.

- Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков в южной части Волгограда в частном домовладении выбиты окна и повреждена крыша хозпостройки. По предварительной информации, возгораний, разрушений и пострадавших нет, — рассказал глава региона.

Напомним, как ранее сообщала редакция, на фоне атаки БПЛА Росавиация была вынуждена ограничить работу аэропорта Волгограда. Регулятор временно запретил приём и вылет самолётов.

Фото: администрации Волгоградской области