



Во многоквартирных домах Волгограда при наличии технической возможности должен быть установлен и введен в эксплуатацию ОДПУ – общедомовый прибор учета. По закону, поддерживать его в рабочем состоянии должна управляющая компания. Если управляющая организация не выполняет обслуживание общедомового прибора учета – жильцы переплачивают.

– За это управляющая компания ежемесячно собирает деньги с собственников квартир, включая эту сумму в платеж за содержание дома, – поясняют в ИВЦ ЖКХ и ТЭК. – Когда поверка и ремонт не проводятся вовремя, оплата рассчитывается по среднему объему или по нормативу, что чаще выше фактического потребления.

Управляющая организация должна проводить техническое обслуживание, ремонт, замену деталей и своевременную поверку общедомового учета. В случае ненадлежащего содержания общего имущества и ненадлежащего начисления платы за ЖКУ жители могут обратиться в жилищную инспекцию с письменным заявлением и приложением документов, подтверждающих нарушение прав. Также можно составить коллективное обращение, которое способно ускорить ремонт, поверку или замену ОДПУ.

Альтернативный метод – установить систему с автоматической передачей показаний ОДПУ. Система ежедневно снимает данные с приборов учета воды и тепла, анализирует их и отправляет в ИВЦ ЖКХ в реальном времени. А кроме этого производит дистанционный мониторинг нештатных ситуаций, что помогает УК быстрее реагировать на неисправности, такие как утечки.

Узнать о том, как перейти на дистанционную передачу показаний ОДПУ, можно по телефону единого контакт-центра 333-134 (кнопка 3/2, доб.1015) и в Телеграм-канале ИВЦ ЖКХ и ТЭК.

