Новый военный комиссар назначен в Волгоградской области

Главное 03.09.2025 13:35
В военном комиссариате Волгоградской области произошли кадровые перестановки. По информации пресс-службы Южного военного округа, на должность военкома региона назначен полковник Евгений Машуков.

- Действительно, такое назначение имеет место быть. Соответствующий приказ уже подписан президентом Владимиром Путиным, - сообщили журналистам в военном ведомстве.

Отметим, ранее Евгений Машуков долгое время проработал в военном комиссариате Республики Крым, а в 2023 году возглавил его. В свою очередь бывший военный комиссар Волгоградской области займет аналогичную вакантную должность в Республике Крым.

Коллаж V102.RU

Лента новостей

16:46
«Он сам многодетный»: в Волгограде умерла 7-летняя девочка, сбитая соседом в ИловлеСмотреть фотографии
16:09
Водителя из Санкт-Петербурга задержали за воровство бензина на волгоградской АЗССмотреть фотографии
15:25
Волгоградцы восстановят 5-километровый участок дороги в округе ЛНРСмотреть фотографии
15:08
«Билайн бизнес» запускает услугу «Виртуальный помощник» для предпринимателейСмотреть фотографии
15:04
Чекисты почтили память жертв страшных терактов в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:51
Волгоградский «Ротор» 3 сентября в гостях сыграет с «Чайкой»Смотреть фотографии
14:06
В Волгограде нашли пропавшую 1 сентября 13-летнюю школьницуСмотреть фотографии
13:56
До смерти забившего сводного брата мужчину будут судить в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
Руководители и профсоюзная организация ЕвроХим-ВолгаКалия поздравили горняков с Днем шахтераСмотреть фотографии
13:35
Новый военный комиссар назначен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
Волгоградка лишилась своего авто с «дьявольским» номеромСмотреть фотографии
12:33
«Ждала подругу во дворе и бесследно исчезла»: в Волгограде ищут пропавшую 1 сентября 13-летнюю школьницуСмотреть фотографии
12:22
ФОРГО: СВО станет главной темой в избирательной кампании в ГосдумуСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде наградили мужчин, спасших утонувшего школьникаСмотреть фотографии
11:41
Почти 2000 квадратных метров асфальта восстановили за месяц в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
19-летний волжанин получил срок за террор чиновников, школьников и студентовСмотреть фотографии
11:38
Четверых пропавших без вести волгоградцев нашли мертвымиСмотреть фотографии
11:29
Обвиняемого в убийстве многодетной волгоградки Пака впервые доставили в облсудСмотреть фотографии
11:25
«Это была жирная точка»: Бочаров посетил выставку в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войнеСмотреть фотографии
10:35
Руководство УК в Волгограде заподозрили в махинацияхСмотреть фотографии
10:29
Нагрузка в школе и буллинг вызывают ожирение у подростковСмотреть фотографии
10:26
«Регистрировали пачками»: в Волгограде СОБР взял штурмом дворец миграционной мафииСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
В Волгограде сообщили о проблемах на трамвайном маршруте №3Смотреть фотографии
09:37
В Волгограде владельца «Чайхоны» оштрафовали за незаконный труд мигрантовСмотреть фотографии
09:35
Волгоград вновь сменил название на СталинградСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде двое подростков из Красноярского края попались на распространении химииСмотреть фотографии
08:44
В Волгограде непогода спровоцировала 8-балльные пробкиСмотреть фотографии
08:16
«Сказали добираться самим»: волгоградские пассажиры авиарейса из Египта застряли в аэропорту СамарыСмотреть фотографииCмотреть видео
07:30
В аэропорту Волгограда отменены четыре рейса и 8 задерживаютсяСмотреть фотографии
07:03
В суд Волжского поступило скандальное дело о конфискации имущества экс-судьи из АдыгеиСмотреть фотографии
 