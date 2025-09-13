23-летний Вадим Лесников из Петров Вала погиб на СВО





Трагическая весть пришла в Петров Вал Камышинского районе Волгоградской области. Некролог в память о своем бывшем ученике, Вадиме Лесникове, опубликовали в соцсетях школы №31.

Вадим закончил 9 классов школы в 2018 году. Воевал на СВО после заключения контракта с Минобороны.



До 9 класса он учился в одном классе с погибшими на СВО и награжденными посмертно Орденами Мужества Алексеем Калианиди и Кимом Барсуковым.



- Мы запомнили Вадима добрым ,чутким, отзывчивым, искренним, трудолюбивым, замечательным другом, безумно любящего родителей, надёжным защитником для младших, всегда готовым прийти на помощь и оказать поддержку, - говорится в некрологе.



Вадиму было 23 года. Похороны героя пройдут 15 сентября в Петров Вале.



Фото школы №31 Петров Вала VK.com



