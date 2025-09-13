Общество

23-летний Вадим Лесников из Петров Вала погиб на СВО

13.09.2025 10:41
Трагическая весть пришла в Петров Вал Камышинского районе Волгоградской области. Некролог в память о своем бывшем ученике, Вадиме Лесникове,  опубликовали в соцсетях школы №31.

Вадим закончил 9 классов школы  в 2018 году. Воевал на СВО после заключения контракта с Минобороны.

До 9 класса он учился в одном классе с погибшими на СВО и награжденными посмертно Орденами Мужества Алексеем Калианиди и Кимом Барсуковым.

- Мы запомнили Вадима добрым ,чутким, отзывчивым, искренним, трудолюбивым, замечательным другом, безумно любящего родителей, надёжным защитником для младших, всегда готовым прийти на помощь и оказать поддержку, - говорится в некрологе.

Вадиму было 23 года. Похороны героя пройдут 15 сентября в Петров Вале.

Фото школы №31 Петров Вала VK.com

