



В Волгоградской области в течение ближайших трёх дней ожидаются резкие температурные качели. По прогнозу синоптиков Волгоградского ЦГМС, разница между дневной и ночной температурой достигнет 20 градусов Цельсия. А в понедельник ночью столбик термометра и вовсе может вплотную подобраться к нулевой отметке.

13 сентября по области ожидается ночной дождь, днём — без существенных осадков. Ночью температура составит +7...+12ºC, при прояснении +2...+7ºC. В дневные часы воздух прогреется до +18...+23ºC. Ветер будет северо-восточный, восточный: ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Возможны порывы до 9-14 м/с.

14 сентября осадки не ожидаются. Ночью столбик термометра опустится до +9...+14ºC, с понижением температуры при прояснении +3...+8ºC. Днём в регион опять вернётся тёплая погода. Воздух прогреется до +19...+24ºC. Ветер будет северо-восточный, восточный: ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 9-14 м/с.

15 сентября также осадки не ожидаются, однако температура продолжит постепенное снижение. В ночные часы воздух остынет до +6...+11ºC, при прояснении +1...+6ºC, днём столбик термометра вернётся к диапазону +18...+23ºC.

В Волгограде столь драматичных заморозков специалисты не ожидают. Все три дня прогнозируется сухая погода. Ветер северо-восточный умеренный и свежий. Ночью температура может снижаться до +7…12 ºC. В дневные часы воздух будет прогреваться до +20…23ºC.