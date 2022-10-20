Расследования 20.10.2022 12:17
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20.10.2022 12:17
К 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении приговорена 47-летняя предпринимательница Оксана Василенко, которая занималась обманом своих клиентов.
- Она признана виновной в совершении нескольких эпизодов мошенничества (чч 1,2 ст. 159 УК РФ), - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. - Вину в содеянном женщина не признала.
На суде Василенко пыталась переложить вину на поставщиков, жизненные обстоятельства и даже ковид, хотя начала обманывать людей еще до начала пандемии.
В ходе судебного разбирательства установлено, что Василенко в одном из торговых центров Ворошиловского района Волгограда в период с 2017 по 2019 годы заключала с гражданами договоры оказания услуг по изготовлению и доставке мебели и матрацев.
- Однако фактически исполнять взятые на себя обязательства она не собиралась, распоряжаясь полученными от клиентов в качестве предоплаты деньгами по своему усмотрению. Всего таким способом ею похищено более 160 тысяч рублей у 11 потерпевших, большая часть из которых являются пенсионерами, - рассказала Черединина.
Напомним, что на прениях сторон прокуратура Ворошиловского района просила приговорить предпринимательницу к 2,5 годам колонии-поселения.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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