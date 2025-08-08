Главное

Сотни нарушений вскрыли ФСБ, налоговики и МЧС на рынке в Михайловке

Главное 08.08.2025 10:25
08.08.2025 10:25


В Волгоградской области на рынке в Михайловке прошло масштабная проверка с участием оперативников регионального управления ФСБ и отдела МВД России. Также в фильтрационных и проверочных мероприятиях мероприятиях приняли участие сотрудники налоговой службы и МЧС России. 

– В рамках рейдов проверены 13 иностранных граждан, из которых один гражданин Республики Армения привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 18.8 КоАП России (нарушение инстранным гражданином правил въезда либо пребывания на территории РФ, – Прим.ред.) с назначением ему наказания в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы РФ в виде самоконтрольного выезда, – сообщила официальный представитель УФСБ России по Волгоградской области Виктория Ямщикова. 

Налоговая служба на месте провела проверку  28 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю на рынке Михайловки. В отношении 16 из них вынесены решения о привлечении к ответственности за налоговые нарушения и работу без разрешения (ст. 122-123 НК РФ, ст. 14.1 КоАП России). Всем им назначены штрафы в размере от 1000 до 5000 рублей.


Больше всего нарушений вскрылось на рынке Михайловки при проведении проверки сотрудниками ПСЧ № 30 МЧС России Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального УФСБ,  всего выявлено 78 нарушений правил пожарной безопасности. В отношении 20 предпринимателей составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.4 КоАП России с назначением наказания в виде штрафа в размере 40 000 рублей.

– В результате фильтрационных мероприятий общая сумма штрафов составила более 800 000 рублей. Рейды на территории Волгоградской области будут продолжены, – сообщают в УФСБ России по Волгоградской области. 

Фото: УФСБ России по Волгоградской области 

