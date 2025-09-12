Житель Михайловки идет под суд за попытку подкупить сотрудника УФСБ

Михайловский суд Волгоградской области рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в даче взятки в крупном размере. Ранее сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области была пресечена противоправная деятельность 31-летнего местного жителя, организовавшего канал поставки контрафактной табачной продукции на территории муниципалитета.
В ходе обысков было изъято более 11 тысяч пачек табачных изделий на сумму около 2 млн рублей. Однако мужчина попытался «замять» дело и предложил сотруднику УФСБ взятку, за что и поплатился.
СУ СК России по Волгоградской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК России «Дача взятки в крупном размере». Материалы уже переданы в суд.
Видео УФСБ по Волгоградской области