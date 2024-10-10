



Мебельщик Роман Бородавко не смог оспорить свой срок в Четвёртом кассационном суде. Как сообщает ИА «Высота 102», рассмотрев жалобу осужденного, суд в Краснодаре оставил приговор волгоградского суда в силе. Экс-предпринимателю, присвоившему 2,5 млн рублей волгоградцев, придется отбывать пять лет в колонии.

Напомним, что, потерпевшими в результате действий Романа Бородавко в Волгограде были признаны 32 человека. Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», мебельщик работал по универсальной мошеннической схеме – брал деньги с клиентов под заказ, обещая в скорые сроки изготовить необходимые предметы интерьера, а затем пропадал – ссылаясь на проблемы с поставками материалов, болезни и прочие форс-мажоры.

Отметим, что разбирательства по уголовному делу в отношении Бородавко длились в Волгограде два года – материалы поступили в Центральный суд в октябре 2022 года. И лишь в марте 2024 года судья Виктория Федоренко вынесла вердикт – пять лет колонии. Мужчину заковали в наручники в тот же день – в зале заседаний суда.

Однако, заручившись поддержкой пятерых адвокатов, бизнесмен попытался оспорить решение суда первой инстанции и подал жалобу в Волгоградский областной суд. Суд вышестоящей инстанции, в сою очередь, впрочем, лишь засилил приговор в отношении мебельщика.

Не оставляя попыток вырваться на свободу и оставаясь верным своей позиции, – якобы все случившее с ним ничто иное как ужасное стечение обстоятельств, Роман Бородавко попытался оспорить приговор уже в Красноадре.

Как сообщает ИА «Высота 102», и сам предприниматель, и потерпевшие сегодня, 10 октября, принимали участие в рассмотрении кассационной жалобы дистанционно. Не дождавшиеся кухонных гарнитуров волгоградцы – по ВКС из Центрального суда, Бородавко – из места лишения свободы.

– Ольга Забелова, прежняя представитель Бородавко, сегодня в суде уже не участвовала, – сообщил источник «Высоты 102». – Его интересы представляла адвокат Киселева. Однако, смена защитника ему не помогла. Кассационный суд оставил приговор в отношении мебельщика-махинатора в силе.