



Сегодня, 12 сентября, прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Волгоградской области, по итогам которого тренер команды «Зенит» (мальчики до 10 лет) Константин Михайлов за агрессивное поведение дисквалифицирован на три месяца. Он не сможет в этот период принимать участие в турнирах, проводимых под эгидой региональной футбольной федерации.

Напомним, скандальная ситуация случилась во время недавнего матча между детскими командами СШ «Ротор» и «Зенит» в первенстве Волгоградской области. По ходу встречи произошел конфликт между тренером «Зенита» Михайловым и одним из родителей футболиста СШ «Ротор». Словесная перепалка перетекла в массовую драку между тренерами и родителями юных спортсменов. В итоге игра была остановлена из-за беспорядка на поле.

По итогам данной ситуации КДК принял решение дисквалифицировать одного из зачинщиков конфликта Константина Михайлова на три месяца, а результат матча к моменту остановки игры оставить в силе (победа «Зенита» со счетом 3:0). Кроме того, последовали и другие санкции.

