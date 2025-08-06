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В Волгограде админа «Острова Свободы» Серенко заподозрили в обороте порнографии

Главное 06.08.2025 16:45
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06.08.2025 16:45


В Волгограде в отношении задержанного силовиками 22 июля администратора Telegram-канала «Остров Свободы» возбудили еще одно уголовное дело. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз Михаила Серенко заподозрили в обороте материалов порнографического содержания – по ч.3 ст. 242 УК РФ. 

Отметим, что информация о новом уголовном деле в отношении Серенко появилась в публичном пространстве сегодня, 6 августа. В сообществах в Telegram сообщается, между тем, что дело было возбуждено Следственным отделом по Центральному району Волгограда СУ СК России накануне – 5 августа. 

– Мише Серенко вчера СУСК по Центральному району Волгограда возбудил уголовку по ч.3 ст. 242 УК РФ, – заявляют дословно авторы тиражируемых сообщений. 

Информацию о возбуждении уголовного по статье о незаконном обороте порнографических материалов ИА «Высота 102» подтвердили несколько источников в силовых ведомствах региона. 

– Кто был когда-либо подписан на канал Серенко или до сих пор остается в подписчиках, наверняка понимают о чем идет речь. Картинки откровенного содержания он, как говорится, публиковал на завтрак, обед и ужин. Поднимая, таким образом, рейтинги или самому себе настроение. Некоторые картинки более-менее приличны, а некоторые напрямую подпадают под категорию «порно». Вот буквально накануне своего задержания Серенко публиковал нечто подобное, – говорит один из осведомленных источников в силовых структурах. – В связи с этим  возбуждение еще одного дела в отношении него, но уже по 242-й статье, – это скорее закономерность, нежели неожиданность. 

Информагентство запросило комментарий и в СУ СК России по Волгоградской области. Здесь информацию подтвердили официально: 

– Установлено, что в текущем году в своем интернет-канале им была опубликована фотография, которая, согласно заключению судебной экспертизы, относится к порнографическому материалу. По данному факту в отношении фигуранта возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконная публичная демонстрация порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Все уголовные дела объединены в одном производстве. Расследование продолжается, – сообщила официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник. 

Отметим, что ч. 3 ст. 242 УК РФ – незаконный оборот порнографических материалов, совершенный с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», – подразумевает в качестве максимального наказания заключение сроком до шести лет. 

Оборот порнографии – третье уголовно наказуемое преступление, в котором подозревают Михаила Серенко. Напомним, на момент задержания, которое состоялось 22 июля, в отношении него уже были возбуждены два дела – по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое в крупном размере) и п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (публичная реабилитация нацизма, совершённая с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

– И есть все основания полагать, что это еще не финальная точка. Как известно, на Серенко продолжают писать заявления те, кого он, будучи администратором Telegram-канала, публично порочил и оскорблял. А это уже совсем другая статья УК РФ. Очень вероятно, что вскроются и другие обстоятельства его публичной деятельности, – сообщает источник ИА «Высота 102». 

Центральный районный суд Волгограда по ходатайству следствия 24 июля заключил Михаила Серенко под стражу сроком до 18 сентября текущего года. Задержанный попытался оспорить арест в Волгоградском областном суде, но вышестоящая инстанция лишь закрепила решение райсуда. В настоящее время администратор канала содержится в СИЗО №1. 

Любопытно, что после задержания Серенко количество подписчиков в его канале стало стремительно сокращаться и всего за 2 недели убавилось приблизительно на 500 человек. Одновременно прекратило работу и одноименное СМИ «Остров Свободы».  

Ранее в интервью ИА «Высота 102» московский адвокат Евгения Цветаева высказала мнение, что Серенко по совокупности статьей Уголовного кодекса грозит наказание сроком до 8 лет лишения свободы. 

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