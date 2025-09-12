Один человек пострадал в массовом ДТП с фурой Wildberries в Волгограде

Сегодня, 12 сентября, на Третьей продольной магистрали произошло массовое ДТП с грузовиком Wildberries, передает V102.RU.

В ГУ МВД России по региону сообщили, авария с участием грузового автомобиля FAW и трех легковушек произошла в 8:20 напротив дома №1а по Третьей продольной магистрали в Тракторозаводском районе.

- В результате ДТП пострадал водитель одного из легковых автомобилей, - сообщили в Главке.





Движение на данном участке дороги затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение в ручном режиме.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области