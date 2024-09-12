«Я понял, что такое быть счастливым»: участник СВО Владислав Фролов в подкасте ИА «Высота 102»

Много ли человеку нужно для счастья? После тяжелейшего ранения и частичной ампутации ноги участник СВО Владислав Фролов понял, что счастье — это не большие деньги, сумасшедшая карьера или всеобщее признание. Сегодня дня него счастье — это, казалось бы, самые простые и досягаемые вещи.







О своем пути, психологической реабилитации, возвращении в спорт и безграничных возможностях людей с инвалидностью Влад рассказал в новом выпуске нашего проекта «Высота 102. Подкаст».

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»