Росводресурсы установили новый режим работы волгоградского гидроузла. С 11 августа объем средних сбросов составит 5100-5500 кубометров в секунду. Ранее через плотину Волжской ГЭС проходил больший объем воды – 5300-5700 кубометров. Такой режим будет действовать до 10 сентября.
В Росводресурсах пояснили свое решение об уменьшении объема сбросов необходимостью рационально использовать запасы воды в бассейнах Волги и Камы с учетом долгосрочных прогнозов Росгидромета. При этом в ведомстве заверили, что в целом гидрологическая обстановка позволяет планировать работу каскада в интересах ЖКХ и отраслей экономики, зависящих от воды, в частности, обеспечивать штатное прохождение навигации и попуски на Нижнюю Волгу.
Кстати, в июле суммарный приток воды в каскад составил 92% от нормы - 13,3 км3 (норма 14,5 км3). Однако, по прогнозам Росгидромета, в августе ожидается приток, близкий к нормативным значениям: 9,3 – 13,3 км3 при норме 11,6 км3.
Фото V102.RU (архив)