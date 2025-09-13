В аэропорту Волгограда отменены и задерживаются московские авиарейсы





13 сентября на фоне запрета, введённого Росавиацией на приём и отправку самолётов, в аэропорту Волгограда произошёл сбой в расписании. Корректировки затронули авиарейсы, связывающие региональный центр с Москвой.

Согласно табло, сначала был перенесён с 4:00 на 7:00, а затем и вовсе отменён прилёт самолёта № SU 1286 компании «Аэрофлот» «Москва / Шереметьево – Волгоград». Также отменён был и вылет судна в обратном направлении, запланированный на 5:00.

Задерживается и вылет из Волгограда рейса № SU 1185 этой же авиакомпании. Изначально судно должно было вылететь в Москву в 05:45, однако вылет был отложен до 08:45.

Отметим, ранее мониторинговые Telegram-каналы сообщили об опасности атаки БПЛА на Волгоградскую область. Вместе с Волгоградом ограничения на приём и отправку самолётов были введены и в Ярославле.