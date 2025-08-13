Расследования

Руководству лагеря им. Гули Королевой запретили скрывать от волгоградцев ЧП с их детьми

Расследования 13.08.2025 14:37
Сегодня, 13 августа, в лагере Гули Королевой Городищенского района Волгоградской области высадился «десант» из правоохранителей и чиновников. В учреждение прибыли прокурор района, руководители районного отдела полиции, ГИБДД, глава района, а также представители ПДН. Как сообщает ИА «Высота 102», журналисты которого также присоединились к поездке в лагерь, поводом стало возбуждение уголовного дела по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после травмирования 9-летней девочки, упавшей с крыльца столовой и получившей переломы рук.  


Отметим, что директор лагеря Ниджат Ахмедов запретил прибывшим в лагерь журналистам вести видеосъемку на территории учреждения, за которое он отвечает, несмотря на то, что корреспонденты знакомы с законодательством и не собирались снимать несовершеннолетних детей без разрешения их родителей. Свой запрет он мотивировал, в частности, отсутствием медкнижек у журналистов. СМИ запретили снимать даже пустое крыльцо столовой, откуда упала девочка, и самого Ниджата Ахмедова. 


Как сообщало ИА «Высота 102» главные претензии родителей травмированной в лагере девочки касались того, что руководство лагеря пыталось скрыть инцидент с их ребенком. Отцу и матери Маргариты директор лагеря в телефонном разговоре сообщал, что ребенок получил лишь несколько ссадин. О необходимости забирать девочку и срочно везти в больницу родителям сообщила сотрудница медицинского пункта. 

– Руководству лагеря вручено представление об устранении нарушений федерального законодательства в связи с сокрытием сведений о произошедшем с воспитанниками, так как об этих случаях стало известно из СМИ. Родители были возмущены тем, что от них скрыли происшествия с детьми, а также недостатком контроля со стороны сотрудников лагеря. Сегодня же была проведена рабочая встреча с педсоставом в целях предупреждения об ответственности за допущение подобных фактов, – пояснила прокурор Городищенского района Татьяна Ивлиева. 

Она также добавила, что кроме случая с 9-летней Маргаритой, правоохранительные органы проводят проверку и по другим сообщениям СМИ об инцидентах инцидентах в лагере им. Гули Королевой. 


Прокурор района, руководители следственного отдела и полиции выступили перед детьми с профилактической беседой о недопустимости девиантного поведения, которое приводит к конфликтам среди сверстников, предупредив воспитанников лагеря о последствиях такой модели общения. 

Довели до детей основы законодательства, чтобы они не переступали черту, чтобы было нормальное общение в социуме, – добавила Татьяна Ивлиева. 


В свою очередь, сотрудники Городищенского межрайонного следственного отдела сегодня приступили к проведению следственных действий на территории лагеря, связанных с расследованием уголовного дела, возбужденного после травмирования девочки. 


Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о череде инцидентов в лагере Гули Королевой, связанных, помимо падения с крыльца столовой, с жалобами родителей на издевательства в отношении их детей со стороны сверстников. 



В СУ СК по Волгоградской области возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Ситуацией заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. В следственном управлении отметили, что контроль за детьми в учреждении не осуществлялся должным образом из-за нехватки персонала. А жалобы на ухудшение самочувствия одного из них были проигнорированы, в связи с чем ему потребовалось оперативное вмешательство. В ведомстве также заинтересовались сообщениями о том, что поставляемая в лагерь вода не соответствует установленным нормам. 


Фото Геннадия Гуляева

