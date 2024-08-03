«Я сразу сказал родителям, что мы со всем справимся»: как живёт школьник, потерявший руку в страшной аварии на Волжской ГЭС





Шестиклассник Костя Федотов мечтает получить звание КМС по фигурному катанию, выиграть медали на соревнованиях по плаванию и профессионально заняться футболом. Казалось бы, классическая история влюбленного в спорт мальчишки. Но от многих других её отличает то, что пять лет назад Костя потерял правую руку в страшной аварии на плотине Волжской ГЭС. Своей недетской мудростью и пока еще детскими мечтами он поделился с корреспондентам V102.RU. Шестиклассник Костя Федотов мечтает получить звание КМС по фигурному катанию, выиграть медали на соревнованиях по плаванию и профессионально заняться футболом. Казалось бы, классическая история влюбленного в спорт мальчишки. Но от многих других её отличает то, что пять лет назад Костя потерял правую руку в страшной аварии на плотине Волжской ГЭС. Своей недетской мудростью и пока еще детскими мечтами он поделился с корреспондентам V102.RU.









Костя подходит к аттракционам в ЦПКиО и горящими глазами смотрит на колесо обозрения. «Пап, купим билеты?» - улыбаясь, спрашивает он. В этой слегка смущенной улыбке сквозит детство, которое в семье Федотовых смогли сохранить и продлить вопреки обстоятельствам. Костя подходит к аттракционам в ЦПКиО и горящими глазами смотрит на колесо обозрения. «Пап, купим билеты?» - улыбаясь, спрашивает он. В этой слегка смущенной улыбке сквозит детство, которое в семье Федотовых смогли сохранить и продлить вопреки обстоятельствам.





- Спустя месяц после аварии сыну предстояло идти в первый класс. Тогда мы еще не знали, что нас поддержит столько людей, и подумывали о домашнем обучении, - вспоминает Александр Федотов. – С этими мыслями пришли к директору гимназии № 13. Она сказала: «Зовите Костю, давайте знакомиться». Все вместе мы зашли в класс, где училась старшая дочь, посмотрели на парту, за которой она сидела, и решили, что сын займет то же место. Педагог развеяла наши опасения: «Приходите, все будет хорошо». К нашей радости, Костя действительно влился в коллектив. Одноклассники его оберегали, не подпускали к нему никого из параллели и говорили: «Это наш Костечка. Не трогайте его!». Помогали и помогают до сих пор и все педагоги, за что им огромная благодарность! На самом деле, нам в жизни очень везет с людьми. За пять лет мы, к счастью, ни разу не сталкивались с неадекватной реакцией. Если дети и спрашивали Костю о его травме, то делали это, скорее, из любопытства: «Почему у тебя нет руки? Может, ты ее спрятал куда-то?». - Спустя месяц после аварии сыну предстояло идти в первый класс. Тогда мы еще не знали, что нас поддержит столько людей, и подумывали о домашнем обучении, - вспоминает Александр Федотов. – С этими мыслями пришли к директору гимназии № 13. Она сказала: «Зовите Костю, давайте знакомиться». Все вместе мы зашли в класс, где училась старшая дочь, посмотрели на парту, за которой она сидела, и решили, что сын займет то же место. Педагог развеяла наши опасения: «Приходите, все будет хорошо». К нашей радости, Костя действительно влился в коллектив. Одноклассники его оберегали, не подпускали к нему никого из параллели и говорили: «Это наш Костечка. Не трогайте его!». Помогали и помогают до сих пор и все педагоги, за что им огромная благодарность! На самом деле, нам в жизни очень везет с людьми. За пять лет мы, к счастью, ни разу не сталкивались с неадекватной реакцией. Если дети и спрашивали Костю о его травме, то делали это, скорее, из любопытства: «Почему у тебя нет руки? Может, ты ее спрятал куда-то?».

Едва восстановившись после тяжелейшей травмы, мальчик вновь удивил близких своей крепостью духа. Ребенок без сомнений объявил родителям, что готов вернуться в спорт – в группу спортсменов, которая за несколько лет стала ему почти родной. Едва восстановившись после тяжелейшей травмы, мальчик вновь удивил близких своей крепостью духа. Ребенок без сомнений объявил родителям, что готов вернуться в спорт – в группу спортсменов, которая за несколько лет стала ему почти родной.





- Когда все случилось, я примерял ситуацию на себя и пытался сделать какие-то бытовые вещи, не задействуя правую руку. Честно говоря, это очень тяжело, - признает Александр Федотов. – И чем позже люди сталкиваются с подобными состояниями, тем им тяжелее адаптироваться к жизни. В прошлом году у моего отца случился инсульт – парализовало всю правую сторону. Он не мог ни купаться, ни кушать, и, конечно же, очень за это переживал, хандрил. Я ему говорю: «Смотри, Костян всему научился. Получится и у тебя». Сын действительно очень хорошо освоился в быту – сам оденется, пожарит себе яичницу, нальет чаю. Единственная проблема – с завязыванием шнурков. Мы стараемся выбирать модели либо на липучках, либо со специальными крутилками. - Когда все случилось, я примерял ситуацию на себя и пытался сделать какие-то бытовые вещи, не задействуя правую руку. Честно говоря, это очень тяжело, - признает Александр Федотов. – И чем позже люди сталкиваются с подобными состояниями, тем им тяжелее адаптироваться к жизни. В прошлом году у моего отца случился инсульт – парализовало всю правую сторону. Он не мог ни купаться, ни кушать, и, конечно же, очень за это переживал, хандрил. Я ему говорю: «Смотри, Костян всему научился. Получится и у тебя». Сын действительно очень хорошо освоился в быту – сам оденется, пожарит себе яичницу, нальет чаю. Единственная проблема – с завязыванием шнурков. Мы стараемся выбирать модели либо на липучках, либо со специальными крутилками.





Рассказывая о своих мечтах, Костя Федотов обходит стороной тему протезирования. Пострадавший в аварии мальчик знает, что пока его проблема остается нерешенной во всем мире. И все же и сам спортсмен, и его родители надеются, что когда-то ученые подберут нужный «код» и заставят металлический протез выполнять все функции руки. А, может, этот вопрос решит и сам Костя. Рассказывая о своих мечтах, Костя Федотов обходит стороной тему протезирования. Пострадавший в аварии мальчик знает, что пока его проблема остается нерешенной во всем мире. И все же и сам спортсмен, и его родители надеются, что когда-то ученые подберут нужный «код» и заставят металлический протез выполнять все функции руки. А, может, этот вопрос решит и сам Костя.

Виктория Чумакова



Фото из семейного альбома семьи Федотовых

Авария, перевернувшая жизнь сразу нескольких семей, случилась на плотине Волжской ГЭС 3 августа 2019 года. Тогда 23-летний водитель отечественной легковушки вылетел на обгон и, не убедившись в безопасности своего маневра, врезался в иномарку. От удара машины оказались на встречной полосе и протаранили автомобиль семьи Федотовых. Жертвами ДТП стали пассажиры «Лады» - 19-летняя девушка и 21-летний парень. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. По решению суда виновник трагедии получил четыре года колонии-поселения. Волгоградец счел наказание излишне строгим, однако областной суд оставил приговор без изменений.- После той аварии я говорил родителям, что у нас все получится. Мы все сможем перебороть. Так и вышло, - уже намного серьезнее произносит Костя.- Думаю, что не каждый взрослый бы так смог. Оправиться самому, да еще и поддержать всю семью, - с теплом глядя на сына, говорит Александр Федотов. – Дай Бог здоровья нашему маленькому мужичку. Я до сих пор помню, как зашел к нему в палату и сказал страшные слова: «Сынок, к сожалению, ручку спасти не удалось». И знаете, что? В тот момент он первым делом спросил не про себя, а про то, как себя чувствуют мама и младший брат. Такая взрослая и не по годам мудрая реакция сына меня просто поразила. Он и сейчас заботится обо всех вокруг. Брату говорит: «Туда не плыви – опасно. Здесь не бегай».После страшной аварии семья Федотовых не представляла, как дальше сложится их жизнь. В голове роились тягостные мысли: что будет с сыном? Сможет ли он учиться в обычной школе? Нужно ли продолжать занятия спортом? Ответы на эти вопросы родителям предложил сам Костя.- Мне хотелось поскорее встретиться на катке со своими друзьями. Да и спорт я люблю. У меня как будто бы открылось второе дыхание, и я пошел заниматься, - отмечает 11-летний Костя. – Ребята меня очень поддерживали, во время выступлений кричали, что я молодец. Это стимулировало. Хотя, честно говоря, мне не очень комфортно, когда на моей травме акцентируют внимание. Сейчас я буду соревноваться за третий спортивный разряд по фигурному катанию. Надеюсь, что вскоре смогу добиться звания кандидата в мастера спорта. Пока не все получается. Для крутки, например, нужно задействовать обе руки. Мне же для сильного толчка приходится тренировать ноги и замахиваться плечом. Но я знал тогда и знаю сейчас, что все смогу. Наверное, даже собой горжусь. Не каждый ведь так сможет…Проходя мимо футбольной площадки, Костя останавливается и просит мяч у разыгравшихся мальчишек. Не оглядываясь на других игроков, спортсмен и страстный болельщик ловко проходит по полу и бьет аккурат в правый угол. Гол! На лице школьника – все та же детская улыбка, прорывающаяся сквозь подростковую серьезность и не по годам раннюю мудрость.- Мы с семьей обсуждали, что, возможно, я займусь разработкой протезов, - размышляет школьник. – Но пока биология идет так себе. А для того, чтобы попробовать себя в IT-индустрии, надо сначала выучить информатику. Как предмет, она начнется у меня в 8 классе.- На нас выходили многие люди, которые были готовы оплатить Косте протез, - вспоминает Александр Федотов. – Мы рассматривали самые разные варианты, но пока необходимого нам протеза в мире, увы, нет. Специалисты объясняли: «С точки зрения протезирования намного легче работать с ногой. Если же речь идет о руке, то мы можем предложить какие-то варианты от локтевого сустава. Выше – нет. Слишком уж много там нервных окончаний, которые отвечают за то, что наша рука поднимается, крутится». Надеюсь, что в нынешней ситуации, когда с такими же травмами сталкиваются многие мужчины, наши ученые смогут сделать шаг вперед и найти решение вопроса. Мы в это действительно верим…