







Следователи Котовского межрайонного следственного отдела СУ СК по Волгоградской области возбудили дело по халатности после публикации ИА «Высота 102» об инвалиде 1 группы Ольги Соловьевой, которую чиновники несколько раз упорно исключали из очереди на получение жилья. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции, в ходе проверки было установлено, что чиновники администрации городского поселения «несвоевременно, неполно и некачественно выполнили свои обязанности по разрешению вопроса о постановке и снятию с жилищного учета О.Н.Соловьевой, проявив недостаточную внимательность к выполнению своих обязанностей, чем существенно нарушили ее права и законные интересы». Пока уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа работников администрации городского поселения город Котово.









Чиновники посчитали, что, так как женщина дала согласие на приватизацию комнаты и тем самым отказалась от своего права приобретения в собственность комнаты, то, по их логике, она потеряла право на получение жилья от государства.