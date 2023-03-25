Напомним, об этом вопиющей истории ИА «Высота 102» сообщало в публикации "В Котово чиновники дважды выкинули из жилищной очереди слепую женщину вопреки решению суда".
Сотрудники администрации городского поселения в течение нескольких лет методично 58-летнюю инвалида первой группы по зрению права на получение жилья. Первый раз незрячую женщину поставили в очередь на получение жилья в 2000 году под номером 734, когда Ольга Николаевна жила в общежитии. Женщина терпеливо ждала, когда же продвинется ее очередь, но перспективы получить жилье не было. Тогда ее дочь приватизировала комнату в общежитии и приобрела квартиру, где в 2016 году зарегистрировалась и Ольга Николаевна.
И в 2017 году по решению администрации городского поселения Котово женщину-инвалида исключили из списка очередности граждан, нуждающихся в жилом помещении, «в связи с утратой оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма».
Незрячая женщина обратилась за помощью в прокуратуру, которая подала иск в суд с требованием восстановить ее в списке учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. 11 февраля 2022 года Котовский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, решение суда вступило в законную силу 8 июня 2022 года. Чиновники выполнили решение суда, но только на один день.
Так, 25 июля администрация городского поселения издала постановление о восстановлении Ольги Николаевны Соловьевой в жилищной очереди. А буквально на следующий день, 26 июля другим постановлением женщину из очереди вновь исключили.
Ольга Николаевна снова пожаловалась в прокуратуру. Надзорный орган вынес представление в адрес администрации. И 13 января 2023 года администрация городского поселения под подписью теперь уже бывшего главы Сергея Лесниченко издала постановление под номером 16 об отмене предыдущего документа об исключении инвалида 1 группы из жилищной очереди. Но в этот же день, другим постановлением, уже под номером 17 глава поселения снова лишил женщину права на улучшение жилищных условий. Женщина едва выдержала этот удар.
- Они просто издеваются надо мной, - так в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» Ольга Николаевна отозвалась о чиновниках администрации городского поселения. – Ждут, наверное, когда меня не станет, чтобы проблема решилась сама собой. Мне уже 58 лет, сколько еще мне ждать квартиры?
Помочь Ольге Николаевне взялся безвозмездно адвокат Игорь Лобачев. Как он пояснил ИА «Высота 102», то обстоятельство, что, якобы улучшение жилищных условий Ольги Николаевны уже произошло, рассматривалось в ходе судебных заседаний и было признано несостоятельным. Он направил обращение прокурору Котовского района с требованием обязать администрацию городского поселения исполнить решение суда в строгом соответствии с принятой формулировкой, а также рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении главы по ч.2. ст. 315 УК РФ. Дело возбуждено, а вот кто будет проходить по нему обвиняемым, покажет время.
Редакция ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.
Фото Александра Касьянова