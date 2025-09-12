Ветераны «Ротора» Валерий Есипов, Александр Зернов и Сергей Илюшин в воскресенье, 14 сентября, проведут автограф-сессию перед встречей десятого тура Первой лиги между «Ротором» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба. Специальная программа посвящена 30-летнему юбилею матчей «Ротора» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА сезона 95/96.
Отметим, Есипов и Зернов приняли участие в обеих встречах с легендарным английским клубом (0:0 в Волгограде и 2:2 в Манчестере). Илюшин вышел на замену во второй игре на стадионе «Олд Траффорд» вместо Зернова. Благодаря добытой ничьей на выезде «Ротор» прошел в следующий раунд Кубка УЕФА.
Автограф-сессия ветеранов «Ротора» начнется в 15-00 ч. и завершится в 16-20 ч.
Также футболисты «Ротора» выйдут на встречу с «КАМАЗом» в ретро-форме, посвященной матчам с «Манчестер Юнайтед».
Игра «Ротора» и «КАМАЗа» начнется в воскресенье в 17-00 ч. Билеты на матч можно приобрести на сайте kassir.ru и в кассах «Волгоград Арены» 12 и 13 сентября с 10-00 ч. до 18-00 ч. (касса входа №2), 14 сентября с 12-00 ч. до конца первого тайма (касса входа №2).
Фото: V102.RU (архив) и СК «Ротор» /vk.com