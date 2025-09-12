Спорт

Участники матчей «Ротора» и «Манчестер Юнайтед» раздадут автографы на «Волгоград Арене» 

Спорт 12.09.2025 13:50
0
12.09.2025 13:50


Ветераны «Ротора» Валерий Есипов, Александр Зернов и Сергей Илюшин в воскресенье, 14 сентября, проведут автограф-сессию перед встречей десятого тура Первой лиги между «Ротором» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба. Специальная программа посвящена 30-летнему юбилею матчей «Ротора» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА сезона 95/96.

Отметим, Есипов и Зернов приняли участие в обеих встречах с легендарным английским клубом (0:0 в Волгограде и 2:2 в Манчестере). Илюшин вышел на замену во второй игре на стадионе «Олд Траффорд» вместо Зернова. Благодаря добытой ничьей на выезде «Ротор» прошел в следующий раунд Кубка УЕФА.

Автограф-сессия ветеранов «Ротора» начнется в 15-00 ч. и завершится в 16-20 ч.


Также футболисты «Ротора» выйдут на встречу с «КАМАЗом» в ретро-форме, посвященной матчам с «Манчестер Юнайтед».

Игра «Ротора» и «КАМАЗа» начнется в воскресенье в 17-00 ч. Билеты на матч можно приобрести на сайте kassir.ru и в кассах «Волгоград Арены» 12 и 13 сентября с 10-00 ч. до 18-00 ч. (касса входа №2), 14 сентября с 12-00 ч. до конца первого тайма (касса входа №2).

Фото: V102.RU (архив) и СК «Ротор» /vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
12.09.2025 08:00
Спорт 12.09.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.09.2025 05:49
Спорт 11.09.2025 05:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.09.2025 07:58
Спорт 10.09.2025 07:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.09.2025 06:05
Спорт 10.09.2025 06:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.09.2025 21:48
Спорт 08.09.2025 21:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.09.2025 11:30
Спорт 08.09.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.09.2025 20:12
Спорт 07.09.2025 20:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.09.2025 19:29
Спорт 07.09.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.09.2025 18:04
Спорт 07.09.2025 18:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.09.2025 11:20
Спорт 07.09.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.09.2025 06:44
Спорт 07.09.2025 06:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.09.2025 13:45
Спорт 06.09.2025 13:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.09.2025 08:18
Спорт 06.09.2025 08:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.09.2025 21:38
Спорт 04.09.2025 21:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.09.2025 12:54
Спорт 04.09.2025 12:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:22
«Предписаний не поступало»: в музее-заповеднике высказались о законности надписи на ступенях Мамаева курганеСмотреть фотографии
15:06
«Паровозик» из грузовиков сняли на видео в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:50
Участники матчей «Ротора» и «Манчестер Юнайтед» раздадут автографы на «Волгоград Арене» Смотреть фотографии
13:39
ЦБ РФ понизил ключевую ставку с 18% до 17%Смотреть фотографии
12:45
Один человек пострадал в массовом ДТП с фурой Wildberries в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:24
Житель Михайловки идет под суд за попытку подкупить сотрудника УФСБСмотреть фотографииCмотреть видео
11:49
Довериться автоматике: что делать, если УК не следит за общедомовым прибором учетаСмотреть фотографии
11:33
Брал пачками: замдиректора МАУ Волжского уличили в серии откатов на госзаказахСмотреть фотографии
11:27
Волгоградский завод оказался в санкционном списке ЯпонииСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде водитель грузовика сбежал после ДТП с «Ладой»Смотреть фотографии
10:46
Суд выставил волгоградке счет за свет на 670 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:42
В Волжском в дачном домике сгорела женщинаСмотреть фотографии
10:23
Эксперт «Капитал МС» рассказал, как поменяется порядок детских медосмотров с 1 сентябряСмотреть фотографии
10:19
Из Волгоградской области отправили на родину 293 иностранцаСмотреть фотографии
10:09
13 сентября в Волгоградской области стартуют местные выборыСмотреть фотографии
10:00
Эвакуация вертолетом в Волгоград спасла жизнь пациенту с инсультомСмотреть фотографии
09:19
6 рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда из-за ограничений полетов в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
08:39
Соки - в Китай, хлеб – в Судан: программу импортозамещения до 2030 года утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:20
Массовое отключение интернета накрыло Волгоград и ВолжскийСмотреть фотографии
08:00
«Ротор» – «Манчестер Юнайтед»: самое громкое противостояние в истории волгоградского футболаСмотреть фотографии
07:36
Средства ПВО сбили ночью 221 вражеских БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:05
Волгоградцам рассказали о самых богатых представителях рабочего классаСмотреть фотографии
06:30
С 1 октября в Волгоградской области стартует вакцинация от краснухиСмотреть фотографии
06:00
32 кошки и собаки из Волгограда отдохнули в Италии, Испании и КорееСмотреть фотографии
21:12
В Волжском засняли на видео жуткий наезд «Лады» на велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:03
В Волгограде пр. Жукова встал в глухой полуторакилометровой пробкеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:13
«Доходы пойдут на развитие транспорта»: в Волжском обосновали введение платных парковокСмотреть фотографии
18:11
Зато удобный? Во Фролово чиновники приобрели «золотой» стол за 180 тыс. рублейСмотреть фотографии
18:00
В больнице Волжского короткое замыкание выгнало на улицу врачей и пациентовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:49
Волжане отправили очередной гумконвой для участников СВОСмотреть фотографии
 