



13 сентября в Волгоградской области стартовал единый день голосования. На этот раз свой выбор предстоит сделать жителям 19 районов региона. На это у граждан будет два дня.

Голосование охватит 52 органа местного самоуправления, где избираются 26 глав сельских поселений и 185 депутатов в 26 представительных органов муниципальных образований.

- Сегодня на территории 19 муниципальных районов открылись 109 избирательных участков. Голосование проводится 13 и 14 сентября с 08:00 до 20:00. Избиратели, не имеющие возможности по уважительным причинам прийти на избирательный участок, могут обратиться в свою участковую комиссию с заявлением о голосовании на дому, - подчеркнули в пресс-службе избиркома Волгоградской области.

Отметим, принять участие в двухдневном голосовании смогут более 90 тыс. жителей региона.