В Городище полиция остановила «ГАЗель» без тормозов, набитую мигрантами





В Городищенском районе Волгоградской области полицейские во время рейда выявили автомобили забитые до отказа мигрантами. Один из микроавтобусов с трудом смог выполнить требования ГАИ остановиться. Как выяснилось, машина осуществляла движение с неисправными тормозами.

- В автомобилях находилось 24 иностранных гражданина, которые доставлены в отдел полиции для проверки. Одна из машин — «ГАЗель» — передвигалась с неисправной тормозной системой, и у водителя отсутствовала диагностическая карта. За нарушение ПДД в отношении водителя составлены административные материалы, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Отметим, микроавтобус был помещён на штрафстоянку, а иностранные пассажиры доставлены в местный отдел полиции. Впоследствии было установлено, что двое работников нарушили миграционное законодательство. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области