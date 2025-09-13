В Волгограде из-за атаки БПЛА приостановлена работа аэропорта

13 сентября в аэропорту Волгограда был введён план «Ковер». На фоне атаки БПЛА на регион в 5:13 Росавиация приняла решение временно ограничить приём и выпуск самолётов.

- Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении пресс-службы авиационного агентства.

Одновременно с приостановкой полётов мониторинговые Telegram-каналы объявили режим готовности в регионе из-за налёта беспилотников.

Отметим, аналогичные ограничения также были введены регулятором и в аэропорту Ярославля.