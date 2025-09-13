Росавиация разрешила аэропорту Волгограда возобновить работу





Росавиация в 08:14 сняла ограничения на приём и отправку самолётов в аэропорту Волгограда. По данным специалистов, опасность для воздушного сообщения миновала, и гавань может вернуться в привычный режим.

- В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В период их действия на запасной аэродром «ушел» один самолет., - сообщил журналистам представитель федерального авиационного агентства.

Напомним, план «Ковёр» вводился в аэропорту 13 сентября в 05:13. Запрет действовал на протяжении трёх часов, когда силы ПВО отражали массированный налёт беспилотников в воздушном пространстве региона. Атаку БПЛА ранее прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.